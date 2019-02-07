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США заявили, что время для переговоров с Мадуро прошло 

РИА Новости 1 час назад
США считают, что время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошло, заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Время для диалога с Мадуро давно прошло", — сказал Абрамс.
Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле.
По его словам, Мадуро будет лишь затягивать переговоры и "манипулировать" ими. Абрамс заявил, что вместо того, чтобы общаться с Мадуро, все страны должны признать Хуана Гуаидо, которого США считают временным президентом страны.
"Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти", — сказал представитель.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе", — заключил Абрамс.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Комментарии32
США , Видео , В мире , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Венесуэла , Мексика , Уругвай
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