США заявили, что время для переговоров с Мадуро прошло

"Время для диалога с Мадуро давно прошло", — сказал Абрамс.

Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле.

По его словам, Мадуро будет лишь затягивать переговоры и "манипулировать" ими. Абрамс заявил, что вместо того, чтобы общаться с Мадуро, все страны должны признать Хуана Гуаидо, которого США считают временным президентом страны.

"Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти", — сказал представитель.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе", — заключил Абрамс.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.