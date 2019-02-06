США предотвратят усиление России на Ближнем Востоке

Он отметил, что Москву не допустят до первенства в регионе, пока президентом США является Дональд Трамп

Помпео также заявил, что вывод американских войск из Сирии — «не конец борьбы США [с террористической угрозой]». Его слова передает Reuters

«Мы вступаем в эру, когда джихад не координируется из единого центра, и стратегия борьбы с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) меняется», — сказал госсекретарь.

В январе Помпео заявил, что США признают президента Сирии Башара Асада частью политического будущего страны. Он подчеркнул, что в конечном счете сирийский народ будет решать, кто встанет во главе государства.

До этого глава Госдепа говорил, что США рассматривают возможность применения оружия в Сирии, однако надеются, что для этого не будет причин.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.