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Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня
Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня

США предотвратят усиление России на Ближнем Востоке 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
США не дадут России стать главным внешним игроком на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал глава американского Госдепартамента Майк Помпео, передает РИА Новости.
Он отметил, что Москву не допустят до первенства в регионе, пока президентом США является Дональд Трамп.
Помпео также заявил, что вывод американских войск из Сирии — «не конец борьбы США [с террористической угрозой]». Его слова передает Reuters.
«Мы вступаем в эру, когда джихад не координируется из единого центра, и стратегия борьбы с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) меняется», — сказал госсекретарь.
В январе Помпео заявил, что США признают президента Сирии Башара Асада частью политического будущего страны. Он подчеркнул, что в конечном счете сирийский народ будет решать, кто встанет во главе государства.
До этого глава Госдепа говорил, что США рассматривают возможность применения оружия в Сирии, однако надеются, что для этого не будет причин.
В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.
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США , Ближний Восток , В мире , Политика , Башар Асад , Дональд Трамп , Госдеп США , Исламское государство , РИА Новости , Reuters , Москва , Сирия
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