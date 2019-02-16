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Трамп подписал закон о финансировании правительства 

RT на русском + ещё 69 1 час назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп подписал закон о полном финансировании министерств и ведомств страны до конца финансового года 30 сентября.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
Ожидается, что данный закон позволит избежать новой приостановки работы правительства на этот срок.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп подпишет бюджетный закон для ряда министерств 15 или 16 февраля.
15 февраля Палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила законопроект о финансировании ряда министерств до сентября текущего года.
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США , В мире , Дональд Трамп
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