Трамп подписал закон о финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп подписал закон о полном финансировании министерств и ведомств страны до конца финансового года 30 сентября.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Ожидается, что данный закон позволит избежать новой приостановки работы правительства на этот срок.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп подпишет бюджетный закон для ряда министерств 15 или 16 февраля.

15 февраля Палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила законопроект о финансировании ряда министерств до сентября текущего года.