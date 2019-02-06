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Сенат США утвердил санкции против России и Ирана за помощь Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 36 минут назад
Сенат Конгресса США, контролируемый Республиканской партией, одобрил законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», предусматривающий введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана, сообщил телеканал C-SPAN.
Инициатива, поддержанная республиканским большинством Сената, предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против Центробанка этой страны, передает ТАСС.
Автор законопроекта республиканец Марко Рубио предложил закрепить в виде законодательного акта санкции, введенные ранее против Сирии на основании указов президента США. В случае утверждения законопроекта глава Белого дома Дональд Трамп уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса.
Рубио также предложил ввести санкции против России и Ирана за оказание Сирии помощи, в том числе военной.
Кроме того, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений о военном сотрудничестве с Иорданией, в то время как Израиль будет ежегодно получать военную помощь в размере 3,3 млрд долларов.
Напомним, в январе санкции за помощь Сирии одобрила Палата представителей США.
В ноябре прошлого года глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты намерены оказывать финансовое давление на Иран и Россию за их усилия по поддержке президента Сирии Башара Асада.
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США , Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Башар Асад , Дональд Трамп , Казначейство США , Республиканская партия США , Конгресс США , Сенат США , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Сирия
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