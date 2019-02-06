Сенат США утвердил санкции против России и Ирана за помощь Сирии

Инициатива, поддержанная республиканским большинством Сената, предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада , в частности в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против Центробанка этой страны, передает ТАСС

Автор законопроекта республиканец Марко Рубио предложил закрепить в виде законодательного акта санкции, введенные ранее против Сирии на основании указов президента США. В случае утверждения законопроекта глава Белого дома Дональд Трамп уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса.

Рубио также предложил ввести санкции против России и Ирана за оказание Сирии помощи, в том числе военной.

Кроме того, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений о военном сотрудничестве с Иорданией, в то время как Израиль будет ежегодно получать военную помощь в размере 3,3 млрд долларов.

Напомним, в январе санкции за помощь Сирии одобрила Палата представителей США.