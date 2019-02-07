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Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: Carlos Barria / Reuters
США уже приняли решение о военном вмешательстве в дела Венесуэлы. Такое заявление сделали в российском МИД, передает «Интерфакс».
По словам представителя ведомства Марии Захаровой, американской стороной «ведется детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле».
Она отметила, что на границе с Венесуэлой, куда недавно прибывали американские военные, создается единый командный пункт. Это связано с подготовкой США к проведению «так называемой гуманитарной операции или, если называть вещи своими именами, просто — гуманитарной интервенции».
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США также подначивают венесуэльских военных выступить на стороне провозгласившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо, отметила Захарова.
«В Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству», — заявила она, передает РИА Новости.
6 февраля сообщалось, что в одном из аэропортов Венесуэлы было обнаружено оружие из США. Всего было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня для винтовок, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро бежать из страны.
В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.
Ряд европейских стран также официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Николас Мадуро , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Интерфакс , Венесуэла
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