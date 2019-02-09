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NYT: США усилили авиаудары по талибам 

RT на русском + ещё 69 18 минут назад
Фото: Reuters
Пентагон усилил авиаудары и нарастил нападения спецназа по движению «Талибан»* в Афганистане до самого высокого уровня с 2014 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Чиновники ведомства охарактеризовали операции как «скоординированные серии атак на лидеров и боевиков „Талибана“.
Как отмечается, это усиление, начавшееся ещё осенью, призвано дать американским переговорщикам рычаг в мирных переговорах с талибами.
Газета со ссылкой на данные военных информирует, что в 2018 году США сбросили более семи тысяч бомб, ракет и других боеприпасов на экстремистов в Афганистане, что почти в три раза больше, чем в 2014 году. При этом только с сентября Штаты нанесли около 2,1 тысячи авиаударов и артобстрелов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласится на вывод войск из Афганистана, если будут достигнуты мирные договорённости между талибами и властями Афганистана.
* „Талибан“ — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Дональд Трамп , Пентагон , Талибан , New York Times , Афганистан
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