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Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД с более широким кругом участников 

ТАСС 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это", — сказал Трамп.
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В октябре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДРСМД не соответствует современной стратегической реальности. По словам Болтона, сейчас ряд государств, в том числе Китай, Иран и КНДР, которые не входят в ДРСМД, обладают возможностями использования баллистических ракет.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений.
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Комментарии55
США , Армия , Видео , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп
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