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Волкер пригрозил России санкциями из-за украинских моряков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Соединенные Штаты и Европа готовы принять меры против России, если задержанные в Керченском проливе украинские моряки не будут отпущены; об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято», — добавил Волкер, передает ТАСС.
В декабре Волкер в качестве условий для своего визита в Москву называл освобождение украинских моряков.
Напомним, 5 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.
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США , Видео , В мире , Политика , Курт Волкер , ЕС , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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