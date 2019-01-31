Волкер пригрозил России санкциями из-за украинских моряков

«Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято», — добавил Волкер, передает ТАСС.

В декабре Волкер в качестве условий для своего визита в Москву называл освобождение украинских моряков.

Напомним, 5 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. 24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.