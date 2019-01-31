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Daily Caller: Трамп решил не вмешиваться в «российское дело» 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться в вопрос публикации финального доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом он заявил в интервью изданию The Daily Caller.
По словам Трампа, решение о том, публиковать отчет или нет останется за министерством юстиции США.
"Они должны принять решение внутри министерства юстиции. Они примут решение относительно того, что входит в их компетенцию", — сказал Трамп.
Трамп также сказал, что не говорил с исполняющим обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакером о предстоящем завершении расследования Мюллера.
Президент США отметил, что он позволил продолжить "российское дело", несмотря на то, что имел право прекратить его.
"Я мог бы занять совершенно иную позицию, я мог бы вмешаться в это. Я мог бы прекратить, закончить все. Я решил не вмешиваться, но я имел право покончить со всем этим. Многие думали, что я именно так и должен был поступить", — сказал Трамп.
Президент США отрицает сговор с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года, он не раз называл дело Мюллера "охотой на ведьм".
Ранее сообщалось, что Трамп назвал бюджет "российского дела" Мюллера.
Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
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США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Минюст РФ , Министерство юстиции США
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