Daily Caller: Трамп решил не вмешиваться в «российское дело»

По словам Трампа, решение о том, публиковать отчет или нет останется за министерством юстиции США

"Они должны принять решение внутри министерства юстиции. Они примут решение относительно того, что входит в их компетенцию", — сказал Трамп.

Трамп также сказал, что не говорил с исполняющим обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакером о предстоящем завершении расследования Мюллера.

Президент США отметил, что он позволил продолжить "российское дело", несмотря на то, что имел право прекратить его.

"Я мог бы занять совершенно иную позицию, я мог бы вмешаться в это. Я мог бы прекратить, закончить все. Я решил не вмешиваться, но я имел право покончить со всем этим. Многие думали, что я именно так и должен был поступить", — сказал Трамп.

Президент США отрицает сговор с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года, он не раз называл дело Мюллера "охотой на ведьм".

Ранее сообщалось, что Трамп назвал бюджет "российского дела" Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.