США представили новую Стратегию в области разведывательной деятельности

Китая, Ирана и США на этой неделе опубликована уже четвертая по счету Национальная стратегия в области разведки. Угрозы, с позиции Вашингтона, для Штатов исходят от России Северной Кореи , а область распространения интересов США — весь мир. Каковы особенности обновленной стратегии и чем интересен этот документ, разобралась «Газета.Ru»

Разведывательное сообщество США объединяет 17 отдельных правительственных учреждений, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах Вашингтона. Разведсообщество США — совещательный орган для координации разведдействий отдельных учреждений исполнительной власти, который техническими и агентурными средствами собирает информацию для защиты национальной безопасности государства.

Стратегической целью перед Разведывательным сообществом США, которая сформулирована в документе, считается обеспечение государственных и военных структур государства «своевременными, проницательными и объективными» разведывательными данными и защита американской нации и ее интересов.

Национальная стратегия США в области разведки определяет направления работы для Разведывательного сообщества США на предстоящие четыре года. Она согласована с приоритетами, изложенными в Стратегии национальной безопасности США. В документе подчеркивается, что все действия Разведывательного сообщества США должны быть «отзывчивыми» к приоритетам национальной безопасности, соответствовать требованиям конституции США, действующим законам и нормативным документам, а также требованиям надзора со стороны Конгресса США

В Национальной стратегии в области разведки ее разработчиками подчеркивается, что «все наши действия будут проводиться в соответствии с нашими основополагающими принципами», среди которых, например, есть такие:

«мы продвигаем нашу национальную безопасность, экономическую мощь и технологическое превосходство», или «мы достигаем беспрецедентного доступа к защищенной информации и изящному пониманию намерений и возможностей наших противников».

Более того, в документе обозначено, что США «превосходят свои противников даже в тех сферах, где они сегодня преуспевают».

Какие угрозы видят в США

В НСР (Национальной стратегии в области разведки) констатируется, что стратегическая обстановка сегодня изменяется быстро и США сталкиваются с все более сложным и неопределенным миром, в котором угрозы становятся еще более разнообразными и взаимосвязанными.

В документ подчеркивается, что природа угроз, с которыми сталкивается Вашингтон, взаимосвязанная и межнациональная.

Оценивая геостратегическую обстановку, разработчики НСР склоняются к мнению, что традиционные противники США продолжают попытки увеличить свое влияние на мировые процессы.

В этих целях оппоненты Вашингтона якобы будут использовать изменяющееся международное общественное мнение, пользоваться ослаблением международного порядка, установленного после Второй Мировой войны, и размыванием западных демократических идеалов. Помимо этого, противникам США будут способствовать укрепляющиеся изоляционистские тенденции на Западе и изменения в мировой экономике.

Эти противники создают проблемы как традиционными, так и нетрадиционными, ассиметричными и гибридными способами в военных, экономических и политических сферах.

Российские попытки увеличить свое влияние и власть, вероятно, продолжатся и могут находиться в противоречии с американскими целями и приоритетами в нескольких регионах, пишут авторы НСР.

Досталось от составителей стратегии и Пекину.

«Китай ускоренно модернизирует свою армию и флот. Пекин ставит своей целью достичь экономического и территориального господства в Тихоокеанском регионе, и это вызывает большое беспокойство у Вашингтона. Однако возможности по работе с Китаем по проблемам снятия взаимных озабоченностей в Тихоокеанском регионе существуют, и среди них, в частности, опасность, исходящая из Северной Кореи, и возможности этой страны по созданию ядерных боеприпасов и баллистических ракет большой дальности», — говорится в документе.

Несмотря на заявленную в 2015 году Ираном приверженность к мирной ядерной программе, подчеркивается в НСР, Тегеран создает баллистические ракеты большой дальности, что рано или поздно потребует разработки соответствующих боевых частей. Помимо этого, Иран увеличивает свои возможности в сфере обычных вооружений. Наконец, Тегеран постоянно поддерживает террористические группировки, а также других американских противников и продолжает угрожать американским интересам в регионе.

Некоторые из противников США, констатируется в НСР, желают иметь потенциальные возможности причинить катастрофический ущерб американским интересам посредством приобретения и применения оружия массового уничтожения, которое включает биологическое, химическое и ядерное оружие.

В дополнение к этим традиционным угрозам противники США все больше усиливают свои достижения в перспективных технологиях, чтобы обладать возможностями создавать новые вызовы, особенно в сфере космоса, киберпространства и других подрывных технологий.

Освоение гипотетическими противниками США космического пространства создает значительные проблемы перед США и и их разведсообществом. Противники увеличивают свое присутствие в этой сфере, и намереваются достигнуть или превзойти уровень США в некоторых областях освоения космоса. Например, Россия и Китай продолжают создавать полный спектр противоспутникового оружия как средства уменьшения эффективности вооруженных сил США.

Киберугрозы, особо подчеркивается в НСР, уже давно бросают вызов общественному доверию к глобальным учреждениям, управлению и установившимся нормам, что в случае результативной кибератаки может повлечь за собой большие экономические потери как внутри США, так и в глобальном масштабе.

Увеличение миграции и урбанизации населения также создает значительные трудности для правительств во всем мире, в том числе и США. Вероятно, это приведет к резкому изменению структуры общества и потенциально создает очаги для радикализации тех или иных групп населения.

Вся планета — работа для США

Во вступительном слове к Национальной стратегии в области разведки член Республиканской партии , сенатор США от штата Индиана, директор Национальной разведки Даниэль Коутс отметил, что разведывательное сообщество США — это организация, под контролем которой находится весь земной шар.

«Мы сталкиваемся с существенными изменениями во внутренней и глобальной окружающей среде, — подчеркивает Коутс. — И мы должны быть готовы справиться с проблемами XXI века и своевременно выявить и парировать появляющиеся угрозы и воспользоваться возникающими возможностями».

По его словам, чтобы быть на высоте в сложной стратегической обстановке, многие вещи сегодня надо делать по-другому. Коутс считает, что в деятельности разведсообщества необходимо, среди прочего, увеличить инвестиции, чтобы постоянно улучшать работу ведомства.

«Безусловно, как доктринальный документ, Национальная стратегия в области разведки США представляет собой весьма интересный документ для понимания того, как Соединенные Штаты представляют себе задачи, стоящие перед разведывательным сообществом», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сообщил собеседник издания,

особый интерес представляет собой анализ угроз и вызовов, стоящих перед Соединенными Штатами. Во многом эти угрозы тождественны и для нашей страны, отмечает эксперт.

«Не совсем понятны включения в текст сугубо программного документа, тем более носящего долговременный характер, дифирамбов в адрес сотрудников разведывательного сообщества со стороны Директора Национальной разведки США Даниэля Коутса», — поделился своими сомнениями с изданием экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Но, по словам военачальника, это не будет лишним для понимания специфики деятельности американской разведки.