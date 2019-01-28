Опрос: большинство американцев недовольны текущим положением дел в стране

Большинство американцев — 63% — недовольно развитием ситуации в стране и считает, что она движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal телекомпанией NBC . В нем отмечается, что месяцем ранее в ходе аналогичного опроса было зафиксировано 56% таких недовольных.

Около 68% участников последнего опроса, характеризуя свое отношение к происходящему в США, использовали слова и фразы с негативной оценкой: "катастрофа", "ухудшение", "беспорядок", "тяжелые времена". Социсследование проводилось в то время, когда в стране все еще была приостановлена работа федерального правительства из-за бюджетного кризиса. Работа была возобновлена лишь после того, как президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении средств на функционирование правительственных ведомств до 15 февраля.

Конгрессе США. Что касается личного рейтинга самого Трампа, то он фактически остался неизменным по сравнению с декабрьским опросом: президента поддерживают 43% американцев, 54% — выступает против него. При этом 50% респондентов считают, что президент несет большую ответственность за частичную приостановку работы правительства, 37% участников опроса винят в этом представителей Демократической партии

В опросе, проведенном с 20 по 23 января, приняли участие около 900 совершеннолетних граждан США.