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Опрос: большинство американцев недовольны текущим положением дел в стране 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Большинство американцев — 63% — недовольно развитием ситуации в стране и считает, что она движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC. В нем отмечается, что месяцем ранее в ходе аналогичного опроса было зафиксировано 56% таких недовольных.
Около 68% участников последнего опроса, характеризуя свое отношение к происходящему в США, использовали слова и фразы с негативной оценкой: "катастрофа", "ухудшение", "беспорядок", "тяжелые времена". Социсследование проводилось в то время, когда в стране все еще была приостановлена работа федерального правительства из-за бюджетного кризиса. Работа была возобновлена лишь после того, как президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении средств на функционирование правительственных ведомств до 15 февраля.
Что касается личного рейтинга самого Трампа, то он фактически остался неизменным по сравнению с декабрьским опросом: президента поддерживают 43% американцев, 54% — выступает против него. При этом 50% респондентов считают, что президент несет большую ответственность за частичную приостановку работы правительства, 37% участников опроса винят в этом представителей Демократической партии в Конгрессе США.
В опросе, проведенном с 20 по 23 января, приняли участие около 900 совершеннолетних граждан США.
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Комментарии
США , В мире , Социология , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , телеканал NBC , Wall Street Journal
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