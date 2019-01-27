Трамп прекратил самый долгий шатдаун в истории

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который на три недели открывает необходимое финансирование министерствам и ведомствам Конгресса. Таким образом, возобновлена работа правительства США, остановившаяся в декабре 2018 года, передает НСН.

Несмотря на уступки Трампа, окончательно конфликт с правительством, которое отказалось профинансировать его предвыборный проект по строительству стены между США и Мексикой, не решен.

Шатдаун может повториться, если средства на возведение стены на границе с Мексикой не будут выделены к 15 февраля. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Противостояние американского лидера и демократами-конгрессменами привело к приостановке работы правительства на 35 дней. Около 800 тысяч госслужащих и более миллиона контрактных сотрудников госсектора оставались без зарплаты.