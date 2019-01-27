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Трамп прекратил самый долгий шатдаун в истории 

Газета.Ru + ещё 41 1 час назад
Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который на три недели открывает необходимое финансирование министерствам и ведомствам Конгресса. Таким образом, возобновлена работа правительства США, остановившаяся в декабре 2018 года, передает НСН.
Несмотря на уступки Трампа, окончательно конфликт с правительством, которое отказалось профинансировать его предвыборный проект по строительству стены между США и Мексикой, не решен.
Шатдаун может повториться, если средства на возведение стены на границе с Мексикой не будут выделены к 15 февраля. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Противостояние американского лидера и демократами-конгрессменами привело к приостановке работы правительства на 35 дней. Около 800 тысяч госслужащих и более миллиона контрактных сотрудников госсектора оставались без зарплаты.
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США , В мире , Дональд Трамп
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