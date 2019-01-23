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В американском Конгрессе разругали капитализм 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Экономическая система, которая позволяет людям становиться миллиардерами, аморальна. Об этом заявила член палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес, передает New York Post.
По ее словам, систему нельзя считать правильной, когда миллиардеры существуют одновременно с районами в штате Алабама, где люди заболевают стригущим лишаем, так как не имеют доступа к системе здравоохранения.
В то же время демократ отметила, что моральные принципы самих миллиардеров ставить под сомнение не обязательно, поскольку проблема именно в сложившейся системе.
«Не думаю, что это обязательно означает, что все миллиардеры безнравственны. Я не говорю о том, что кто-то вроде [основателя компании Microsoft] Билла Гейтса или [крупнейшего мирового инвестора] Уоррена Баффета — аморальный человек. Я в это не верю», — отметила она.
В октябре 2018 года сообщалось, что в рейтинге богатейших людей США Forbes сменился лидер. Главным мультимиллиардером страны стал глава и совладелец Amazon Джефф Безос, пододвинувший Гейтса.
Совокупное состояние 10 богатейших людей США оценивалось в 730 миллиардов долларов, что на 120 миллиардов больше, чем в 2017 году. При этом быстрее всех разбогател генеральный директор Twitter и платежной системы Square Джек Дорси.
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США , В мире , Джефф Безос , Билл Гейтс , Джек Дорси , Уоррен Баффет , Amazon , Microsoft , Конгресс США , Forbes
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