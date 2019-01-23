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ABC: Трамп готовит два варианта обращения к конгрессу 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп готовит два варианта обращения к конгрессу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки.
Отмечается, что разные варианты запланированы из-за шатдауна — приостановки работы федеральных учреждений в результате несогласования бюджета. Отмечается, что закрытие правительства может затянуться до вторника, 29 января, предполагаемой даты обращения.
Телеканал подчеркивает, что в случае, если Трамп решит выступить, это будет его первым массовым мероприятием с начала шатдауна.
Ранее Трамп объяснил редкое появление своего пресс-секретаря перед СМИ.
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США , В мире , Дональд Трамп , телеканал АВС
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