ABC: Трамп готовит два варианта обращения к конгрессу

Отмечается, что разные варианты запланированы из-за шатдауна — приостановки работы федеральных учреждений в результате несогласования бюджета. Отмечается, что закрытие правительства может затянуться до вторника, 29 января, предполагаемой даты обращения.

Телеканал подчеркивает, что в случае, если Трамп решит выступить, это будет его первым массовым мероприятием с начала шатдауна.

Ранее Трамп объяснил редкое появление своего пресс-секретаря перед СМИ.