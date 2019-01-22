Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подал в отставку. Об этом сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с заявлением дипломата об увольнении.

Отмечается, что документ был подан госсекретарю Майку Помпео еще 4 января. Последний рабочий день Митчелла на должности будет 15 февраля. Свое решение он объяснил как личными, так и профессиональными причинами.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Twitter и замруководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино. По его словам,