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Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подал в отставку. Об этом сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с заявлением дипломата об увольнении.
Отмечается, что документ был подан госсекретарю Майку Помпео еще 4 января. Последний рабочий день Митчелла на должности будет 15 февраля. Свое решение он объяснил как личными, так и профессиональными причинами.
Эту информацию подтвердил на своей странице в Twitter и замруководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино. По его словам,
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