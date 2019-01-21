2-летняя девочка сдалась полиции при аресте семьи 

Кадры задержания супружеской пары в американском городе Таллахасси, которых полицейские заподозрили в краже, растрогали пользователей социальной сети. Виной тому стала двухлетняя девочка: ребенок, увидев, как правоохранители берут под стражу ее родителей, выпрыгнула из автомобиля и направилась к вооруженным полицейским с поднятыми руками. Малышка сдалась блюстителям порядка, подражая своему отцу-правонарушителю. В полиции официально принесли извинения за происшествие, попавшее в объектив камеры, а также выразили сожаление, что некоторые дети становятся участниками такой неприятной процедуры.