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Столетняя охотница одним выстрелом убила двух оленей 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Shutterstock
В американском городе Моргантаун, штат Миссисипи, долгожительница отправилась на охоту после 101-го дня рождения и подстрелила двух оленей одним выстрелом. Об этом сообщает издание WHNT-TV.
Берта Викерс (Bertha Vickers) засела с ружьем в укрытии, которое построили ее родственники. Когда рядом появился олень, она не стала стрелять сразу. «Я решила дождаться кого-то покрупнее», — объясняет она.
Терпение оказалось вознаграждено. «Вскоре выходит большая олениха, я стреляю, — рассказывает Викерс. — Смотрю — а на земле два оленя. Прострелены оба». По словам долгожительницы, после возвращения с охоты она пожарила добычу и большую часть отдала внукам.
В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Она заявила, что намерена съесть свою добычу.
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США , В мире , Моргантаун
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