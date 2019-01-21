Столетняя охотница одним выстрелом убила двух оленей

В американском городе Моргантаун , штат Миссисипи, долгожительница отправилась на охоту после 101-го дня рождения и подстрелила двух оленей одним выстрелом. Об этом сообщает издание WHNT-TV.

Берта Викерс (Bertha Vickers) засела с ружьем в укрытии, которое построили ее родственники. Когда рядом появился олень, она не стала стрелять сразу. «Я решила дождаться кого-то покрупнее», — объясняет она.

Терпение оказалось вознаграждено. «Вскоре выходит большая олениха, я стреляю, — рассказывает Викерс. — Смотрю — а на земле два оленя. Прострелены оба». По словам долгожительницы, после возвращения с охоты она пожарила добычу и большую часть отдала внукам.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Она заявила, что намерена съесть свою добычу.