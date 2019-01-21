Как в США через 70 лет после казни отменили смертный приговор

Пять лет назад, 21 января 2014 года, в США начался судебный процесс, связанный с преступлением 70-летней давности. Группа активистов из штата Южная Каролина потребовали отменить смертельный приговор, вынесенный в 1944 году 14-летнему чернокожему подростку Джорджу Стинни, который был признан виновным в убийстве двух девочек. Уже в XXI веке суд признал, что мальчику не была предоставлена должная защита, и вердикт был аннулирован. В то же время Стинни не был оправдан. Эксперты полагают, что оба решения — в 1944 и 2014 годах — стали в обоих случаях отражением политической ситуации в Соединённых Штатах.

21 января 2014 года американские СМИ сообщили о начале нестандартного судебного процесса. Группа активистов из штата Южная Каролина обратилась в суд с требованием отменить решение о казни 14-летнего афроамериканца Джорджа Стинни, вынесенное 70 лет назад.

Дело Стинни

Джордж Джуниус Стинни — младший родился 21 октября 1929 года в афроамериканской семье в местечке Алколу (штат Южная Каролина). Отец мальчика работал на лесопилке. Кроме Джорджа, в семье росли ещё четверо детей.

Южная Каролина была не лучшим местом для проживания афроамериканцев. Именно этот штат в 1860 году первым объявил о выходе из состава США в знак протеста против отмены рабства. В армии Конфедерации воевали 60 тыс. местных жителей. После завершения Гражданской войны Южная Каролина стала одной из основных опорных баз таких расистских военизированных организаций, как ку-клукс-клан и «Красные рубахи».

В 1895 году в Южной Каролине было принято жёсткое сегрегационное законодательство, лишившее большую часть темнокожего населения права голоса, запретившее межрасовые браки и вводившее многие другие ограничения для людей с тёмным цветом кожи. В Алколу, где родился Джордж Стинни, белые и темнокожие даже жили в разных районах, а любое личное межрасовое общение было сведено к минимуму.

23 марта 1944 года в Алколу были убиты две белые девочки — 11-летняя Бетти Джун Бинникер и 7-летняя Мэри Эмма Темс. Их тела на следующий день после пропажи обнаружили в канаве, находящейся в афроамериканской части городка. Девочек забили до смерти тяжёлым металлическим предметом.

Подозрения пали на членов семьи Стинни. Непосредственно перед убийством Джордж и его сестра Эйм встретили девочек возле железнодорожных путей, разделяющих районы для белых и темнокожих. Бетти и Мэри поинтересовались у афроамериканских детей, не знают ли они, где растёт страстоцвет (растение, из которого в Америке готовят джемы). Брат и сестра Стинни ответили, что не знают, после чего дети, по словам Эйм, разошлись.

Однако 24 марта полиция задержала Джорджа вместе с его младшим братом Джонни. Джонни после допроса отпустили, а Джордж остался под арестом. По словам полицейских, подросток вскоре признался в совершении преступления и указал место, где спрятал металлический штырь, при помощи которого убивал девочек. Однако по непонятной причине признание Джорджа за его подписью в деле не сохранилось.

Уже через месяц Джордж Стинни предстал перед судом. Все члены судебного жюри были белыми мужчинами. Защитником Джорджа выступил бывший налоговый комиссар Чарльз Полуден, не имевший ранее никакого адвокатского опыта. Свидетелей защиты к суду не привлекали. Рассмотрение дела продолжалось меньше трёх часов, а присяжные совещались всего 10 минут, единогласно признав Джорджа Стинни виновным в двойном убийстве. Кроме того, суд заявил, о «возможном» изнасиловании Бетти Джун Бинникер, но доказательств этого не нашлось. 14-летнего подростка приговорили к смертной казни на электрическом стуле.

Смертный приговор привели в исполнение 16 июня 1944 года в центральном исправительном учреждении в Колумбии (штат Южная Каролина). Свидетели отмечают, что Джордж Стинни был так мал ростом, что его заставили сесть на Библию, которую он держал в руках, чтобы голова подростка достала до шлема, по которому шёл электрический ток, а руки и ноги Джорджа были настолько худыми, что выскальзывали из ремней для фиксации конечностей. В итоге подростка попросту привязали верёвками к стулу. 14-летний Стинни стал самым юным «преступником», казнённым в США в ХХ веке.

Суд после смерти

Сразу после задержания Джорджа его отца уволили с лесопилки, и вся семья, опасаясь мести, бежала из Алколу в северные штаты. Позже родственники несовершеннолетнего Джорджа Стинни заявили прессе, что никогда не верили в его виновность, но у них не было средств и они не видели перспективы борьбы за его жизнь в тех условиях, которые существовали на американском Юге.

В 2004 году делом Стинни занялся темнокожий историк Джордж Фриерсон, также являющийся выходцем из Алколу. Он начал собственное расследование и пришёл к выводу, что девочки могли быть убиты в другом месте, а затем перенесены в канаву. В этом случае Стинни не мог быть убийцей, так как ему бы попросту не хватило сил, чтобы перетащить тела. Работа Фриерсона, в свою очередь, заинтересовала известных адвокатов Стива Маккензи и Мэтта Берджесса. Они побеседовали с братом и сестрой Джорджа — Чарльзом и Эйм. Те заверили адвокатов, что Джордж в момент убийства находился дома. Нашли адвокаты и одного из сокамерников Стинни, по словам которого Джордж якобы постоянно говорил о своей невиновности.

Кроме того, по мнению членов занимавшейся теперь делом Стинни команды, характер повреждений на телах девочек якобы не соответствовал фигурировавшему в деле штырю, так как было похоже, что это скорее следы от удара молотком. Исходя из косвенных данных, авторы частного расследования предположили, что убийцей мог быть сын владельца лесопилки — уважаемого белого бизнесмена.

Жители Алколу отреагировали на расследование неоднозначно. Старожилы заговорили о том, что Джордж на самом деле был хулиганом со вспыльчивым характером. Нашлись люди, утверждавшие, что слышали от него в детстве угрозы. А задержавшие Стинни полицейские до самой смерти утверждали, что были полностью уверены в его вине.

Но всё это не смутило родственников Джорджа и их адвокатов. Они подвергли жёсткой критике тех, кто вспоминал нелицеприятные подробности из жизни подростка, и в конце 2013 года подали в суд иск с требованием пересмотреть дело Стинни.

Слушания начались 21 января 2014 года и длились почти год — до 17 декабря. Судья окружного суда Кармен Маллен отменила смертный приговор, но отказалась оправдывать Джорджа. По её словам, при рассмотрении дела были допущены грубые процессуальные нарушения — в частности, подростку не оказали эффективную правовую защиту. Но при этом судья подчеркнула, что Джордж Стинни вполне мог совершить то преступление, в котором его обвиняли.

В связи с объективной невозможностью установить все обстоятельства произошедшего суд решил отказаться от повторного полноценного рассмотрения дела. Решение разочаровало как сторонников Стинни, так и родственников убитых девочек, семьи которых по сей день уверены в виновности Джорджа.

Делу Стинни посвятил свою книгу «Скелеты Каролины» американский писатель Дэвид Стаут . Также об этой истории были сняты два фильма: «В Каролине не любят ворошить прошлое» и «83 дня».

«Актуализация дела Стинни и то решение, которое принял в конце концов суд, были связаны как с политическими, так и с юридическими причинами. В США существует прецедентное право, и, если бы по делу Стинни не пришли бы к взвешенному решению в 2014 году, в дальнейшем оно бы могло «выстрелить» при рассмотрении других подобных преступлений и вызвать нехороший резонанс», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

По словам члена Академии политических наук РФ, заведующего кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, оба суда по делу Стинни являются доказательством влияния политической конъюнктуры на правосудие в США.