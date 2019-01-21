«Двушечка» Дональда Трампа: дойдем ли мы до войны с США

20 января исполнилось два года со дня инаугурации Дональда Трампа на пост президента США . За эту двухлетку окончательно развеялись надежды на улучшение российско-американских отношений. Дальше будет только хуже, почти единогласно считают политологи, которые на днях обсудили итоги первой половины президентского срока Трампа на круглом столе в Москве

Борьба по всем фронтам

Среди немногих оптимистов заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев . По его словам, в основе того, что сейчас происходит между двумя странами, колоссальное недоверие, которое накапливалось постепенно. Чисто технически все текущие проблемы, в частности противоречие по РСМД, могут быть разрешены достаточно быстро, уверен эксперт.

«У меня есть позитивные ожидания. Сегодня не смогли договориться, договоримся завтра», — надеется он.

Его коллеги настроены куда более мрачно. Они согласны, что технически все решаемо, но на это нужна политическая воля, а вот ее-то как раз и нет.

Сейчас наблюдается резкое обострение идеологической борьбы между российским буржуазным национализмом и американским либеральным глобализмом, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Но в отличие от времен первой холодной войны, когда водораздел четко проходил по Железному занавесу между Востоком и Западом, сегодня идеологическая борьба идет и внутри США.

Основная причина глубочайшего политического кризиса в стране — несовместимость ценностей. Трамп исходит из того, что внешняя политика США должна быть подчинена национальным интересам. В своей предвыборной программе он обещал вернуть в Америку рабочие места, возобновить промышленный подъем и экономический рост. И, надо отдать должное, ему удалось добиться серьезных успехов, поэтому он до сих пор еще президент, отмечает политолог.

Но национализм Трампа, равно как и российский, абсолютно неприемлем для американского истеблишмента. И в этих условиях любые договоренности, даже просто нормальный диалог воспринимается как измена родине.

«О каком нормальном диалоге можно говорить, когда переводчиков Трампа собираются допрашивать с пристрастием? До тех пор, пока этот идеологический накал в наших двусторонних отношениях будет сохраняться, боюсь, очень трудно будет нащупать какой-то выход из этих противоречий», — сетует политолог.

Белый дом сменил ориентиры

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов , в свою очередь, полагает, что и в Белом доме за эти два года отношение к России резко изменилось.

Он считает, что изначально и Трамп, и ключевые фигуры в Республиканской партии в качестве главной стратегической угрозы рассматривали Китай и действительно хотели понизить градус конфронтации РФ и США, которая началась еще при Обаме, чтобы ослабить российско-китайское партнерство и тем самым упростить задачу сдерживания КНР. Но этому помешали внутренние нападки на Трампа. А теперь и сама администрация президента рассматривает Россию как противника.

В Белом доме поняли, что Кремль не собирается продвигать американские национальные интересы и усиливать международные позиции США, что по любой серьезной международной проблеме, затрагивающей обе страны (Украина, Сирия, Афганистан), их интересы противоположны, поясняет эксперт. Исключением является разве что КНДР, но и решение северокорейского кризиса стороны видят очень по-разному.

Так что сегодня администрация Трампа рассматривает Россию как геополитического противника, а демократы — как идеологического экзистенциального врага, который собирается вообще разрушить американскую демократию, и ради этого поддерживает скандального президента и вмешивается во внутренние дела страны.

«Таким образом, внутри США, несмотря на острейшую политическую борьбу, по поводу конфронтации с Россией существует консенсус. И более того, противостояние с Россией и с Китаем — это единственные на сегодняшний день вопросы, по которым расколотая Америка может договориться. И уже только это делает неизбежным продолжение российско-американской конфронтации на ближайшие несколько лет точно», — прогнозирует эксперт.

Он также отмечает, что за прошедшие два года окончательно оформились три столпа внешней политики США при Трампе. Первый — двойная конфронтация с Россией и Китаем. Второй — существенное усиление односторонности, эгоизма и меркантилизма в американской внешней политике: отказ от того, чтобы позиционировать США как благожелательную альтруистскую сверхдержаву, которая занимается улучшением всего мира. Третий — чрезвычайно возросший фактор внутренней политики в американской внешней политике.

И если возвращение к благожелательности и многосторонности после ухода Трампа еще возможно, то первый и последний пункты, по мнению Суслова, носят долгосрочный характер. США, в любом случае не откажутся от сдерживания России и Китая.

«Надо просто управлять конфронтацией и не допускать ее перетекания в горячую войну», — призывает политолог.

Когда наступит завтра

Есть определенные задачи, которые США будут решать при любом президенте. Сдерживание Китая, контроль над стратегически важными форпостами в регионах, которые США не намерены покидать, согласен эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко.

«Да, Трамп не глобалист, как Обама, но стратегическая линия у них общая, она проходит сквозь все президентские сроки, документы и т. д. А вот риторика и методика могут быть разными. При всех трудностях взаимоотношений Трампа с истеблишментом, он все равно проецирует настроения, которые там доминируют», — полагает эксперт.

Именно в истеблишменте, по его словам, изначально прорабатывались все ключевые вопросы. И Трамп выступает вовсе не разрушителем надежд, которые были на него возложены, а своего рода проводником этих идей.

По мнению Суслова, нет никаких поводов ожидать нормализации российско-американских отношений в краткосрочной перспективе. Будет как минимум сохранение конфронтации на нынешнем уровне, а то и эскалация в условиях дальнейшего обострения внутриполитической борьбы в США В перспективе 3−5 лет может появиться шанс на относительную стабилизацию, но только в том случае, если США, во-первых, начнут понимать, что их политика одновременного сдерживания России и Китая не приносит позитивные плоды, и, во-вторых, к власти придет призидент-русофоб, которого будет невозможно обвинить в пророссийской политике. В качестве примера эксперт приводит Ричарда Никсона , который был известен как ярый антикоммунист, но именно при нем наладился диалог с Китаем, и началась разрядка в отношениях с Советским Союзом.

Что касается долгосрочных перспектив, надо понимать, что российско-американская конфронтация неотделима от глобального контекста, а он заключается в том, что США отчаянно пытаются спасти свое глобальное лидерство и глобальную гегемонию, которая в нынешних условиях уже невозможна, напоминает политолог. И до тех пор, пока они не осознают тщетность своих усилий (а это будет исключительно трудный и мучительный процесс, который растянется на 10 или даже 20 лет), никакого выхода из конфронтации быть не может, отрезает эксперт.