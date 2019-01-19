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Трамп поведал подписчикам о своей исключительности 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент США не сделал за два года на этом посту столько, сколько он.
Это заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter. Напомнив подписчикам недавнее высказывание политика и писателя Ньюта Гингрича о том, что со времен Авраама Линкольна не было президента, с которым обращались бы хуже и несправедливее, чем с Трампом, глава Белого дома «продолжил» это высказывание. По его мнению, также со времен Линкольна у Америки не было президента, который сделал бы больше за первые два года нахождения на этом посту, чем Трамп.
Назвав себя «вашим любимым президентом», Трамп вызвал волну нелицеприятных комментариев подписчиков. Его упрекнули в хвастовстве, в создании фейковых новостей, которыми он попрекает некоторые СМИ. А также обозвали расистом и клоуном-демагогом. «Если бы Линкольн был жив, он бы использовал по отношению к Трампу только нецензурные выражения» — предположили подписчики президентского микроблога.
"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , CNN
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