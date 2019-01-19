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США нанесли "сокрушительный удар" по России
США нанесли "сокрушительный удар" по России

Трамп рассказал о планах США на Армению 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Evan Vucci / AP
Соединенные Штаты поддерживают мирное сосуществование Армении с ее соседями, говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа в адрес Никола Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра республики. Послание обнародовала пресс-служба главы армянского правительства.
«Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией», — сказано в тексте.
Также Трамп выразил надежду на то, что этой работе будет способствовать мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
Пашинян, в октябре прошлого года ушедший в отставку ради проведения досрочных парламентских выборов, 14 января вновь официально получил полномочия премьера (с момента отставки и до этого он был исполняющим обязанности). Как пишет «Интерфакс», его кабинет уже сформирован, но на две трети: остальные члены правительства будут назначены, когда прояснятся вопросы по изменению его состава.
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Комментарии1
США , В мире , Дональд Трамп , Интерфакс , Армения
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