Трамп рассказал о планах США на Армению

Соединенные Штаты поддерживают мирное сосуществование Армении с ее соседями, говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа в адрес Никола Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра республики. Послание обнародовала пресс-служба главы армянского правительства.

«Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией», — сказано в тексте.

Также Трамп выразил надежду на то, что этой работе будет способствовать мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.