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«Я не думала, что это зайдет так далеко»
«Я не думала, что это зайдет так далеко»

Трамп захотел «старого доброго глобального потепления» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп призвал американцев оставаться дома из-за сильных снегопадов и морозов, и пожелал, чтобы в страну пришло «старое доброе глобальное потепление».
«Будьте осторожны и постарайтесь оставаться дома. Большая часть страны страдает от сильных снегопадов и почти рекордных морозов. Было бы неплохо получить немного этого самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!» — написал Трамп в своем Twitter.
В США из-за погодных условий отменено свыше 1 тыс. авиарейсов, в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания действует режим чрезвычайного положения.
Напомним, Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, которое направлено в том числе против глобального потепления.
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США , В мире , Дональд Трамп
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