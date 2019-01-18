Как борьба за Белый дом разрушает США

Майкла Макфола в Про алогичность американской администрации говорят и пишут сегодня все, и у нас, и в Европе, которой от этой алогичности достается с каждым днем всё больше, и в самих Штатах. Вот статья бывшего американского посла в России Washington Post от этого четверга — Трамп жёсток по отношению к России, но только на словах. В то время как администрация Белого дома действительно проводит более жёсткий антироссийский курс, сам президент не оставляет надежды "подружиться" с Путиным, отмечает дипломат.

Трамп взял самоотвод и сбежал из Белого дома, вместо комментариев оставил многозначительное послание на салфетке: "виноваты жуликоватая Хиллари Клинтон и фейковые СМИ". Эта сенсационная новость опубликована на первой полосе в экстренном выпуске газеты Washington Post, который раздавали бесплатно прямо у забора Белого дома. Учитывая, что на Вашингтонских болотах последние дни обстановка крайне напряжённая, такое развитие событий вполне закономерно, но газета всё же оказалась пародией, а новость фейковой.

Фейковую газету и фейковый сайт создали пранкеры группы Yes Men. Один из её основателей Энди Бичлбаум пояснил, что 25 тысяч фальшивых номеров газеты призваны помочь тем, кто хочет добиться настоящей отставки Трампа. И, кстати, это совсем не смешно. 17 января уже без всяких шуток, совершенно серьёзно один из старейших и респектабельных американских журналов Atlantic представил настоящий номер, но тоже с требованием импичмента Дональда Трампа.

Призыв разместили прямо на обложке. А в статье объяснили, почему 45-й президент его достоин, главный аргумент — Трамп "подрывает американские идеалы". Старший редактор Йони Аппельбаум обвинил президента во всех сегодняшних проблемах Америки. В списке непростительных ошибок и скандалы вокруг возможного сговора с Россией, но как опытный журналист Апельбаум, дабы избежать судебных разбирательств, предусмотрительно употребил слово "возможного". Это на случай, чтобы не пришлось извиняться, если в феврале, после оглашения специальным прокурором Робертом Мюллером результатов расследования российского дела, всё же выяснится, что никакого сговора между Трампом и Россией нет. Но не все американские журналисты так аккуратны, большинство не сдерживают себя ни в выражениях, ни в обвинениях. Некоторым удаётся вывести из себя даже адвоката Трампа.

"Я никогда не говорил, что не было сговора между Россией и кампанией или людьми из кампании. Я говорил о президенте США. Нет ни малейшего доказательства сговора господина Трампа с россиянами ради хакерской атаки на информационную систему Национального комитета Демократической партии", — заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Почему Джулиани трудно контролировать эмоции — понятно. Последние дни стали пиком обострения нападок на президента. Причина — публикация в уже настоящей газете Washington Post очередных обвинений в адрес Трампа, теперь уже о сокрытие деталей переговоров с Путиным , состоявшихся в июле 2017 года в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцатки".

"Ограничения со стороны Трампа — это только часть того, как президент США защищает свои связи с Путиным от общественного контроля. Он не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации полностью знать, что говорит одному из главных противников Соединённых Штатов", — говорится в статье.

Источники газеты утверждают, что за последние два года даже в секретных документах американской администрации так и не удалось найти стенограмм бесед Трампа и Путина. В общем, президенту Америки опять пришлось оправдываться.

"Мы встречались и разговаривали, как обычно это делают два президента, как главы государств. Мы обсуждали, например, Израиль и многие другие темы. Я не предпринимал никаких шагов, чтобы скрыть свои личные встречи с Владимиром Путиным", — сказал Трамп.

Сергей Лавров. "Есть такое понятие, как культура дипломатии, культура переговоров, культура общения на межгосударственном уровне. Это предполагает соблюдение приличий, подходов и норм, которые существуют в каждом из общающихся государств. Насколько я знаю, Конституция США наделяет президента страны правом определять и проводить внешнюю политику. То, что это право подвергается нападкам со стороны Конгресса, мы знаем", — отметил глава МИД России

16 января Конгресс от громких, но пустых обвинений перешёл непосредственно к своему любимому делу — начинает очередное расследование, в надежде всё же состряпать рашенгейт. Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джек Рид направили в Белый дом запрос с требованием предоставить возможность допросить переводчиков, которые присутствовали на встречах лидеров США и России. Ситуация настолько абсурдна, что даже газета Washington Post, из-за которой собственно и начался этот скандал, опубликовала статью, в которой уже встала на защиту Трампа.

"Его действия являются свидетельством того, что президент опасается утечки информации о содержании его частных бесед с иностранными лидерами и поэтому никому не доверяет из своего окружения. Почему он так считает? Потому что он уже много раз видел, как секретные детали подобных разговоров сливаются в средства массовой информации", — пишет издание.

И газета напомнила о самых ярких утечках, которые она же и публиковала. Например, из Белого дома уже утекали детали разговоров Трампа с Путиным. Так, один из сотрудников администрации сообщил, что американский президент в телефонном разговоре поздравил Путина с победой на выборах, хотя во время рабочего брифинга получил наставление не поздравлять. Другие американские чиновники сообщили СМИ о деталях переговоров Трампа с Лавровым о заговоре террористов.

Американцы, работающие на государство, привыкшие к стабильности, теперь не могут не только выплачивать кредиты, но и даже покупать еду. Выстраиваются в очереди в благотворительные организации. В итоге, после четырёх недель шатдауна спикер палаты представителей предложила Трампу отказаться от ежегодного выступления в Конгрессе с докладом "о положение страны", если до 29 января Трамп и Конгресс так и не подпишут бюджет. Грубо говоря, 45-му президенту Америки прямо дали понять, что на Капитолийском холме его не ждут. Такого прецедента в истории США тоже до сих пор не было.

Ещё одним ударом на этой неделе для Трампа стали свежие итоги социологических опросов — уже 57 процентов американцев не хотят видеть его президентом США и не будут за него голосовать в 2020 году. Это именно тот результат, которого и хотели добиться демократы.