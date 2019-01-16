Трампа призвали перенести послание к конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа перенести ежегодное послание к конгрессу из-за шатдауна. Об этом сообщает Politico.

По словам политика, отсутствие бюджета подорвало работу таких федеральных ведомств, как секретная служба и министерство внутренней безопасности, поэтому мероприятие может остаться без необходимой охраны.

"Я предлагаю поработать вместе, чтобы определить другую подходящую дату после того, как правительство снова откроется", — заявила Пелоси.

Она также предложила Трампу отправить послание в письменном виде.

Ранее сообщалось, что демократы отказались обедать с Трампом и обсуждать с ним шатдаун.