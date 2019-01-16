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Трампа призвали перенести послание к конгрессу 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа перенести ежегодное послание к конгрессу из-за шатдауна. Об этом сообщает Politico.
По словам политика, отсутствие бюджета подорвало работу таких федеральных ведомств, как секретная служба и министерство внутренней безопасности, поэтому мероприятие может остаться без необходимой охраны.
"Я предлагаю поработать вместе, чтобы определить другую подходящую дату после того, как правительство снова откроется", — заявила Пелоси.
Она также предложила Трампу отправить послание в письменном виде.
Ранее сообщалось, что демократы отказались обедать с Трампом и обсуждать с ним шатдаун.
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