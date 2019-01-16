Россия нашла доказательство связи США с ИГ

В МИД РФ нашли доказательства связей США с ИГИЛ

Российские дипломаты считают, что американский спецназ захватил тюрьму с террористами, чтобы не допустить утечки информации о спонсорах боевиков.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на поступающие доказательства «если не прямых, то косвенных связей» США с террористами.

«Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломаты также обратили внимание на то, что спецназ США увез «всех этих лиц» в неизвестном направлении.

«Среди них (захваченных боевиков — прим. ред.) могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ* могли сообщить относительно своих реальных спонсоров», — подчеркнули в в российском внешнеполитическом ведомстве.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.