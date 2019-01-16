НАТО ждет конец: тайное оружие Кремля уже наготове

Высокопоставленные источники флагмана американской прессы The New York Times вскрыли невероятное: оказывается, Североатлантический альянс находится в смертельной опасности и уже пару раз был буквально на волосок от уничтожения.

Вашингтонские информаторы сообщили нью-йоркскому изданию, что НАТО собирался уничтожить лично Дональд Трамп , который якобы несколько раз обсуждал возможность и процедуру выхода США из НАТО, что неизбежно привело бы к фактической ликвидации альянса, существование которого невозможно представить без американской армии и американских денег.

Легко понять логику, с помощью которой американские журналисты выстраивают связь между действиями Трампа и обвинениями в том, что президент США является российским агентом, ибо в их представлении о возможном только российский шпион мог на полном серьезе подталкивать США к уничтожению НАТО. Более того, очень вероятно, что сам факт таких попыток будет использован в будущем в качестве косвенного доказательства в процессе импичмента Трампа за измену родине — если, конечно, Трампу не удастся запугать своих политических оппонентов до состояния, в котором они будут готовы терпеть его до окончания его президентских полномочий. У следователей прокурора Мюллера нет и не может быть прямых доказательств того, что президент США работает на Кремль или был завербован российскими спецслужбами, однако американским следователям и прокурорам ФБР , а также сенаторам и конгрессменам для поддержки импичмента может хватить такого "косвенного доказательства" работы Трампа в интересах России.

Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что увольнение генерала Джима Бешеного Пса Мэттиса с должности министра обороны вполне может быть связанно как раз с его усилиями по защите НАТО от действий американского президента. По версии Business Insider, даже сам акт добровольно-принудительной отставки Мэттиса стал некой публичной формой протеста в защиту Североатлантического альянса.

Надо отдать должное американским журналистам: они собрали довольно внушительное досье на Трампа в плане каталогизации всех его негативных высказываний в адрес НАТО и критики союзников США по альянсу.

Например, ему припомнили его тираду в твиттере:

"Это никогда не просто — говорить о том, что к США должно быть справедливое отношение, а к США не относятся справедливо в Военных и Торговых вопросах (Трамп часто нарушает правила грамматики и пишет некоторые слова с большой буквы для большей убедительности. — Прим. авт.). Мы платим за БОЛЬШУЮ часть военной защиты других стран, сотни миллиардов долларов ради того, чтобы потом иметь привилегию потерять сотни миллиардов долларов в торговле с этими же странами".

Вероятно, с точки зрения нейтрально настроенного американского обывателя цепь событий выглядит довольно убедительно. Получается эдакий хитрый план по демонтажу НАТО. На первом этапе Трамп в течение всего 2018 года проводит психологическую и информационную подготовку, обвиняя НАТО в неэффективности, в "ограблении США" и в том, что сама структура альянса дает возможность другим странам обеспечивать себе безопасность и защиту от России за счет американских налогоплательщиков. На втором этапе американский лидер ищет подходящий момент для того, чтобы вывести Штаты из НАТО под предлогом необходимости экономии американских средств и наказания тех, кто не хочет платить американцам за безопасность. На финальном этапе НАТО рушится как карточный домик и, вероятно, Россия или Китай (или Россия вместе с Китаем) захватывают мир. Это, безусловно, очень неплохой набросок для шпионского романа или голливудского геополитического триллера, но с реальной мотивацией администрации Трампа и самого Трампа это никак не связано.

В это трудно поверить, но наиболее вероятным объяснением позиции американского лидера в отношении НАТО является его образцовый прагматизм прижимистого бизнесмена, местами доведенный до крайности. Достаточно посмотреть на то, как Трамп вел себя с другими, тоже очень важными, международными соглашениями и структурами, над укреплением которых упорно работали его предшественники. Трамп вышел из Парижского соглашения по климатическим изменениям, когда понял, что этот инструмент подавления экономического развития других стран под предлогом борьбы за экологию все-таки предполагает определенные (хотя и почти символические) жертвы со стороны США. Он же со скандалом вывел Штаты из Транстихоокеанского торгового партнерства (TPP), которое открывало для американских компаний колоссальные возможности на азиатских рынках, но опять же требовало уступок, пусть и мизерных, со стороны Соединенных Штатов. Выход из TPP — это потерянные десятки (если не сотни) миллиардов долларов для американской экономики и потерянные годы усилий американских дипломатов и лоббистов, но Трампа это не остановило.

Переговорная позиция американского лидера сводится к следующему принципу, которой он отточил еще со времен работы в сфере нью-йоркской недвижимости: Трамп должен получить всю, вот вообще всю возможную выгоду, иначе сделка вообще не состоится, несмотря на все возможные потери для самого Трампа. Такой ковбойский подход может иногда срабатывать в бизнесе, когда можно снова и снова уходить от сделок в надежде в конце концов найти слабохарактерного партнера, инвестора или клиента, которого удастся "прогнуть" на полную катушку. В геополитике такой подход не работает — планета слишком маленькая и слабохарактерных дураков среди политиков планетарного и даже регионального масштаба очень мало. Однако Трампу это не мешает относиться даже к НАТО именно в этом ключе: Европа должна платить США дань размером в два процента ВВП (то есть сотни миллиардов евро) и ни на какие другие варианты Трамп не может согласиться, особенно сейчас — после того как эта цель была много раз обозначена публично. Существует серьезная вероятность, что столь бескомпромиссный и, если называть вещи своими именами, жлобский подход в конце концов приведет к тому, что НАТО действительно развалится, ибо со своей стороны Германия и Франция вовсю работают над созданием "европейской армии", а президент США действительно может решить, что лучший способ решить проблему — это громко хлопнуть дверью.