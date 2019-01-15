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Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня
Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня

Рябков: Россия предложила США меры по ракете, которую Вашингтон считает нарушающей ДРСМД 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Россия предложила США серию мер, которые позволят Вашингтону получить необходимую информацию по ракете 9М729 для снятия претензий, в обмен на встречные шаги по беспилотникам, ракетам-мишеням и пусковым установкам Mk-41. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Мы сегодня использовали консультации, чтобы предложить американской стороне серию конкретных мер в области транспарентности применительно к известной ракете 9М729, которые, на наш взгляд, позволили бы полностью снять любые подозрения, предположения американской стороны о несоответствии этого изделия требованиям договора, — отметил Рябков. — Но на эту транспарентность мы готовы были бы пойти только при условии встречной открытости США к снятию наших озабоченностей. Это касается использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением пусковых установок Mk-41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет, а, возможно, и баллистических ударных средств".

Продвижения по ДРСМД нет

Рябков заявил, что продвижения вперед по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после консультаций между РФ и США в Женеве нет из-за безапелляционной позиции Вашингтона.
"В целом вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет. Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России", — сказал он.
По его словам, эти требования не "подкреплены конкретикой и не содержат элементов новизны, позволяющих рассчитывать на сближение подходов".
Рябков отметил, что США не желают считаться с претензиями России по ДРСМД и идут на разрушение соглашения.
"Мы считаем, что Россия строжайшим образом договор выполняет, а США усугубляют ситуацию, не желая считаться с нашими претензиями, — сказал он. — После контакта в Женеве видим четкое стремление США идти на слом договора".
В новость были внесены изменения (19:33 мск) — добавлены цитаты
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Комментарии
США , Армия , Оружие , Политика , Сергей Рябков
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