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Трамп предрек демократам «преступное» будущее 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что граждане страны скоро будут воспринимать демократов как "преступную партию". Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, опросы показывают, что американцы начинают понимать угрозу преступности на границе с Мексикой и гуманитарный кризис. В настоящее время эту позицию разделяют более 50% граждан.
"Вскоре к демократам будут относиться как к преступной партии", — написал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп написал, что частичная приостановка работы американского правительства объясняется "отпуском" демократов.
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США , В мире , Дональд Трамп
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