Трамп «накрыл» студенческой команде стол еды из фаст-фуда в Белом доме

"Я думаю, это их любимая еда, поэтому мы решили накрыть стол именно так. У нас в гостях замечательная команда, национальные чемпионы. Поэтому мы решили заказать американский фаст-фуд. Я за все заплатил. В команде очень крупные ребята, которые любят поесть", — приводит слова главы государства CNN.

Трамп также рассказал, что любит все американское.

"Думаю, будет весело. Если это американское, мне это нравится. А здесь всё американское. 300 гамбургеров, очень много картошки фри. Это наша любимая еда", — добавил он.

Игроки восприняли такой фуршет неоднозначно. В частности, один из игроков признался, что сначала принял это за розыгрыш.

Ранее известный английский футболист ответил Трампу на русском языке.