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Трамп «накрыл» студенческой команде стол еды из фаст-фуда в Белом доме 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп на приеме команды Университета Клемсон, ставшей победителем национального студенческого чемпионата по американскому футболу, лично оплатил спортсменам стол продуктов из фаст-фуда, сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, это их любимая еда, поэтому мы решили накрыть стол именно так. У нас в гостях замечательная команда, национальные чемпионы. Поэтому мы решили заказать американский фаст-фуд. Я за все заплатил. В команде очень крупные ребята, которые любят поесть", — приводит слова главы государства CNN.
Трамп также рассказал, что любит все американское.
"Думаю, будет весело. Если это американское, мне это нравится. А здесь всё американское. 300 гамбургеров, очень много картошки фри. Это наша любимая еда", — добавил он.
Игроки восприняли такой фуршет неоднозначно. В частности, один из игроков признался, что сначала принял это за розыгрыш.
Ранее известный английский футболист ответил Трампу на русском языке.
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Комментарии1
США , В мире , Дональд Трамп , CNN , Советский спорт
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