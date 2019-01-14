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Стало известно о планах США ударить по Ирану 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Совет по национальной безопасности США в 2018 году передавал в Пентагон запрос о проведении военной операции в Иране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Запрос был отправлен после того, как в сентябре в Багдаде боевики, сотрудничающие с Тегераном, обстреляли из минометов район, где располагается американское посольство. Как сообщает издание, Мира Рикардел, бывший заместитель советника по национальной безопасности, назвала нападение «актом военных действий» и заявила, что Вашингтон должен ответить зеркально.
Собеседники газеты рассказали, что в Пентагоне не ожидали такого запроса, и он «поверг сотрудников в шок». Однако представитель администрации президента поведал CNN, что ни для военного ведомства, ни для Госдепа предложение не было сюрпризом.
По информации The Wall Street Journal, в Пентагоне приняли запрос на расмотрение. В то же время неизвестно, был ли разработан какой-либо план удара по Ирану, и представляли ли его Белому дому. Издание отмечает, что, по словам источников, совет также предлагал нанести удар по Сирии и Ираку.
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Комментарии
США , Армия , В мире , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Пентагон , Госдеп США , CNN , Wall Street Journal , Иран , Тегеран
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