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Трамп всё ещё ждёт демократов в Белом доме 

News.ru 2 часа назад
Фото: KEVIN DIETSCH/Consolidated News Photos/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всё ещё ждёт представителей от Демократической партии в Белом доме. Он хочет обсудить с ними сложившуюся из-за шатдауна ситуацию.
«Я в Белом доме, жду. Демократы повсюду, кроме Вашингтона, люди ждут своей зарплаты. Они веселятся и даже не разговаривают!», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Дональд Трамп уже приглашал представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, но они проигнорировали его призыв.
Работа правительства США приостановлена из-за шатдауна. Трамп продолжает требовать деньги на строительство стены рядом с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Он пригрозил ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование. Приостановка работы правительства уже обвалила рейтинг американского президента до 44%.
Как ранее писал News.ru, политические конкуренты президента США Дональда Трампа высмеяли новости о возможном назначении его дочери главой Всемирного банка. Иванка постоянно упоминается в контексте назначения нового главы Всемирного банка. Женщин во главе организации пока не было.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Всемирный Банк
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