Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун

По мнению Грэма, временная отмена шатдауна может помочь Трампу достичь прогресса в переговорах по финансированию стены на границе с Мексикой.

Он также добавил, что Трамп может ввести режим ЧП в США из-за кризиса на границе.

Грэм подчеркнул, что восстановление работы правительства США позволит отложить введение режима ЧП.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал шатдаун гуманитарным кризисом.