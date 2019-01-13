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Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун 

Газета.Ru 13 января 2019
Фото: РИА Новости
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал президенту США Дональду Трампу временного восстановить работу правительства страны. Об этом сообщает Fox News.
По мнению Грэма, временная отмена шатдауна может помочь Трампу достичь прогресса в переговорах по финансированию стены на границе с Мексикой.
Он также добавил, что Трамп может ввести режим ЧП в США из-за кризиса на границе.
Грэм подчеркнул, что восстановление работы правительства США позволит отложить введение режима ЧП.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал шатдаун гуманитарным кризисом.
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США , В мире , Линдси Грэм , Дональд Трамп
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