Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Де Ниро объяснил, почему не пародирует Трампа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Роберт Де Ниро дал интервью немецкому изданию Bild.
Как отмечает издание, Де Ниро обеспокоен судьбой Соединенных Штатов, пока во главе страны находится президент Дональд Трамп.
Де Ниро принимал участие в пародиях на чиновников, связанных со временем нахождения Трампа у власти. При этом он изображал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.
"Мне не хватает сочувствия, чтобы играть Трампа", — сказал Де Ниро.
Ранее Болдуин, Де Ниро, Стиллер и Дэймон показали США без Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Источник: не долетевший до МКС астронавт США может получить еще один шанс Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой
США , В мире , Конфликты , Роберт Мюллер , Роберт де Ниро , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп скрыл детали первой встречи с Путиным76
«Некем будет заменить даже сантехника»56
Украинцы массово высмеивают новый закон о «сексе»20
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством17
Новая горка из нечистот появилась в амурском селе1
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение