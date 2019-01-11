МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дипломатические представительства США в России пока не намерены приостанавливать выдачу виз, несмотря на так называемый шатдаун — частичную приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в пятницу в посольстве США в Москве, отвечая на вопрос ТАСС о том, повлиял ли «шатдаун» на выдачу виз.
"Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация", — сказали в диппредставительстве.
При этом там не уточнили, какие именно факторы могут оказать влияние на ситуацию. В посольстве посоветовали воспользоваться информацией о требованиях к россиянам, обращающимся за визой. Каких-либо новых уведомлений относительно работы консульств во время «шатдауна» пока не появлялось.
С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который президент Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.
Ситуация с выдачей виз США и так осложнена со второй половины 2017 года, когда в результате серии дипломатических скандалов МИД РФ потребовал от Вашингтона привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве и генеральных консульствах, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в Соединенных Штатах. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек). В результате сроки получения визы США значительно увеличились.