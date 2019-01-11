Диппредставительства США в РФ не намерены останавливать выдачу виз из-за «шатдауна»

МОСКВА , 11 января. / ТАСС /. Дипломатические представительства США России пока не намерены приостанавливать выдачу виз, несмотря на так называемый шатдаун — частичную приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в пятницу в посольстве США в Москве, отвечая на вопрос ТАСС о том, повлиял ли «шатдаун» на выдачу виз.

"Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация", — сказали в диппредставительстве.

При этом там не уточнили, какие именно факторы могут оказать влияние на ситуацию. В посольстве посоветовали воспользоваться информацией о требованиях к россиянам, обращающимся за визой. Каких-либо новых уведомлений относительно работы консульств во время «шатдауна» пока не появлялось.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который президент Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.