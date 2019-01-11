Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Диппредставительства США в РФ не намерены останавливать выдачу виз из-за «шатдауна» 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дипломатические представительства США в России пока не намерены приостанавливать выдачу виз, несмотря на так называемый шатдаун — частичную приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в пятницу в посольстве США в Москве, отвечая на вопрос ТАСС о том, повлиял ли «шатдаун» на выдачу виз.
"Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация", — сказали в диппредставительстве.
При этом там не уточнили, какие именно факторы могут оказать влияние на ситуацию. В посольстве посоветовали воспользоваться информацией о требованиях к россиянам, обращающимся за визой. Каких-либо новых уведомлений относительно работы консульств во время «шатдауна» пока не появлялось.
С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который президент Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.
Ситуация с выдачей виз США и так осложнена со второй половины 2017 года, когда в результате серии дипломатических скандалов МИД РФ потребовал от Вашингтона привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве и генеральных консульствах, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в Соединенных Штатах. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек). В результате сроки получения визы США значительно увеличились.
ТАСС: последние новости
Hill: адвокат Трампа захотел исправить доклад по "российскому делу" Редактора американского телеканала уволили за карикатурный показ Трампа в эфире Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Комментарии
США , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко, условие Москвы по MH17 и другие события дня1
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля197
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР123
Меркель предостерегла Европу от катастрофы91
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России5
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение