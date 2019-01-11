Наумкин прокомментировал уход США из Сирии

"Мы еще не знаем, как это будет, будет ли это стопроцентный уход или нет. Ведется очень серьезный переговорный процесс на всех треках… А кто займет место американцев — трудно пока сказать. Я думаю, сирийская армия при поддержке России сделает все, чтобы территорию к востоку от Евфрата поставить под свой контроль. Она очень важна экономически", — заявил Наумкин РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая организация.