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Наумкин прокомментировал уход США из Сирии 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Cpl. Carlos Lopez
В случае ухода американцев из Сирии сирийская армия попытается взять под контроль территории к востоку от Евфрата, считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.
"Мы еще не знаем, как это будет, будет ли это стопроцентный уход или нет. Ведется очень серьезный переговорный процесс на всех треках… А кто займет место американцев — трудно пока сказать. Я думаю, сирийская армия при поддержке России сделает все, чтобы территорию к востоку от Евфрата поставить под свой контроль. Она очень важна экономически", — заявил Наумкин РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Виталий Наумкин , Дональд Трамп , Исламское государство , Институт востоковедения , Администрация США , РИА Новости , Сирия
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