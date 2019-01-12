Американский «шатдаун»: Трамп побил рекорд

В субботу, 12 января, американский «шатдаун» — частичное приостановка работы правительства из-за политических баталий по поводу бюджета — стал самым долгим в американской истории. Он длится уже 22 дня. Предыдущий рекорд был поставлен во времена президентства Билла Клинтона

«Шатдаун» Дональда Трампа связан с тем, что конгресс США не смог договориться с президентом по поводу параметров бюджета на текущий год.

Камнем преткновения стало нежелание конгрессменов выделять средства на строительство стены на границе США и Мексики . Трамп требует более $5 млрд на эту цель.

К компромиссу стороны так и не пришли, и ситуация уже ударила по американской экономике: на 200 пунктов упал индекс Dow Jones.

По данным СМИ, без зарплаты остаются более 800 тысяч федеральных работников.

«Работают одни контрактники, и здания почти пустые», — делится с «Газетой.Ru» собеседница, работающая на американской госслужбе.

Остановка работы правительства сказалась и на гостях американской столицы: популярные музеи города закрыты по этой же причине.

«Ко мне приехала на два дня знакомая и не попала в музей комплекса Смифсониан, куда очень хотела сходить, и за три дня пребывания очень надеялась, что все это закончится, но этого не произошло», — сетует в беседе с «Газетой.Ru» русскоязычная жительница американской столицы Татьяна.

Остановка работы американского правительства — или в просторечии «его выключение» (shutdown) — не редкость и периодически происходит в США из-за баталий вокруг принятия бюджета. В случае, если бюджет, за который голосует конгресс, не принимается президентом, это приводит к прекращению финансирования работы правительственных служб и агентств. А это, в свою очередь, ведет к остановке работы всего федерального правительства.

Схема утверждения бюджета, при которой возможно закрытие федеральных ведомств, начала использоваться в 1976 году. За это время «шатдаун» наступал 21 раз.

Наиболее долго правительство не работало в 1978 и 1995-1996 годах. В 1978 году Джимми Картер наложил вето на инициативы об общественных работах, а также на законопроект по расходам на оборону, предполагавший создание атомного авианосца. Тогда шатдаун продлился 18 дней.

Рекорд же (теперь предыдущий) был установлен во время президентства Билла Клинтона.

Причем при Клинтоне произошло сразу два таких эпизода — в 1995 и 1996 году. Если в первом случае «шатдаун» длился пять дней, то во втором — 21 день. В то время у президента был конфликт со спикером палаты представителей Ньютом Гингричем по поводу сокращения внутренних расходов. Причиной обоих «выключений» стали республиканцы, которые требовали от администрации Клинтона соблюдения баланса бюджета и сокращения трат.

По данным социологической службы Pew Research, c 1995 по 1996 год рейтинг президента увеличился на 7%. Правда, как писал в те времена обозреватель издания The Guardian Джонатан Фридланд,

последнее «закрытие» впоследствии поставило под удар само президентство Клинтона.

Тогда и произошло, как пишет обозреватель, сближение Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински . Именно она в то время, когда работники кухни были отправлены в отпуск из-за отсутствия средств, бегала в магазин за пиццей для главы США и вела с ним беседы «за жизнь» в замерзшем и почти безлюдном Белом доме.

На краю коллапса в связи с угрозой закрытия правительства Белый дом оказывался и в сентябре 2013 года во времена Барака Обамы . Тогда республиканцы отказывались повысить лимит госдолга США. Если бы не был найден компромисс, Штатам грозил бы дефолт. В то время госдолг США составлял $16,7 трлн.

Из-за угрозы прекращения финансирования в Белом доме уже всерьез готовились работать при резервных генераторах, есть принесенную из дома еду и сократить число советников. За все эти услуги нельзя было бы заплатить из-за сокращения бюджета.

Еще одной причиной для «шатдауна» стала реформа здравоохранения Обамы, которой противостояли республиканцы.

Речь шла о так называемой Obamacare — обеспечении американцев недорогой медстраховкой, которая должна была стать обязательной.

Тогда Обама сделал республиканцам серьезное предупреждение: «Республиканцы должны решить за три дня, хотят они оставить правительство работающим или нет, потому что они не добьются своего в вопросе, который не имеет ничего общего с бюджетным дефицитом».

При этом Белый дом заранее стал готовиться к возможному сокращению работ всех ведомств в случае прекращения финансирования.

Все подразделения представили резервный план действий на случай форс-мажора. Так, планировалось сократить треть персонала из 1701 человека.

Британская газета The Telegraph в то время даже составила список на тему, что бы случилось, если бы правительство прекратит работу на долгое время. Издание отмечало, что 700 тыс. госслужащих были бы вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска, что негативно сказалось бы на их финансовом благополучии и функционировании различных отделов.

Прекратилась бы выдача федеральных кредитов на покупку жилой недвижимости. Льготы пенсионерам и ветеранам — задержаны из-за недостатка сотрудников, которые занимаются обработкой данных. Затруднился бы процесс покупки и продажи оружия, так как пришлось бы сократить сотрудников соответствующего комитета.

Военные остались бы на своих местах по указу президента, однако зарплата им в эти дни не начислялась.

Прекратился бы вывоз мусора в столице, так как округ Колумбия находится под контролем конгресса. Закрылись бы американские национальные парки, например, Гранд-Каньон, музеи и зоопарки. Были бы сокращены возможности центра по контролю и профилактике заболеваний.