Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейтинг Трампа снизился на фоне шатдауна в США 

Говорит Москва + ещё 50 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Согласно последнему опросу издания The Hill, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США составил 44%.
По сравнению с показателем в прошлом месяце, он снизился на 3 пункта.
Опрос был проведён с 8 по 11 января. Он стартовал в 21-й день приостановки работы федерального правительства США и выпал на окончание недели, когда госслужащие впервые не получили зарплату из-за так называемого шатдауна. 12 января в США был побит рекорд из-за приостановки работы правительства. К этому моменту ряд федеральных ведомств не работал уже 22 дня. Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.
Говорит Москва: последние новости
В США побит рекорд приостановки работы правительства СМИ сообщают о подготовке США к режиму ЧП Американские военные разорвали на куски флаг Литвы
США , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»39
«Никто не способен остановить Украину»1
Москвичей предупредили о погодной опасности
Белорусы захотели избавиться от российских каналов513
В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры7
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:59
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»
Войска Ближний Восток
00:27
Соблюдающего ПДД кота сняли на видео
Общество
00:19
Охваченную огнем заправку сняли на видео
Пожары Происшествия
02:54
Могила Долгорукого отойдет Варфоломею: Киев раздает храмы
В мире Статьи
00:49
«Никто не способен остановить Украину»
Украина В мире
04:24
Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше
Украина В мире
01:59
Нетаньяху признался в ударах по Сирии
Ближний Восток Армия
00:19
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение