Трамп, конечно, парень самоуверенный, но не наивный. А потому и послал своим оппонентам публичное приглашение, чтобы в итоге так же публично назвать дискуссии с ними "пустой тратой времени". Ему хватило одного вопроса, чтобы понять, что эти люди к его уроку не готовы.
Полюбовно не получилось. Дилемма товарища Саахова — "или я ее веду в ЗАГС, или она меня — к прокурору" — в трамповском исполнении может звучать теперь примерно так: "или я поставлю эту стенку, или к стенке поставят меня". Других вариантов уже нет. Да, наверное, и не было. И когда он в обращении к нации анонсировал встречу с лидерами демократов — спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и их предводителем в сенате Чаком Шумером — он вряд ли всерьез рассчитывал на то, что сумеет их переубедить. Он, конечно, парень самоуверенный, но не наивный.
Он потому и послал своим оппонентам публичное приглашение, чтобы в итоге так же публично послать их самих и назвать дискуссии с ними "пустой тратой времени". Хотя, словно учитель года, он накануне утверждал, что ему хватит 45 минут, чтобы вправить им мозги. Хватило одного вопроса, чтобы понять, что эти люди к его уроку не готовы. "Я спросил, если я быстро завершу шатдаун, вы утвердите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: "Нет". Я сказал: "До свидания", ничего больше не работает!", — написал хозяин Белого дома в Twitter.
И это оказался тот редкий случай, когда слова "неисправимого", как он его называет, "лгуна" признал правдивыми даже Чак Шумер. "Все так и произошло, получив отказ от спикера Пелоси, президент просто встал и ушел". Ну, а что он мог еще им сказать? Что "наша встреча была формальностью, которую мне просто надо было соблюсти"? Или "всем спасибо, все свободны, дальше я как-нибудь и без вас разберусь"? Но это и так понятно. Ведь ничего иного, кроме все-таки чрезвычайного положения, Трампу не остается. Если он на самом деле хочет победить в этой отдельно взятой схватке пока на дальних подступах к Овальному кабинету.
А он хочет. Поэтому должен понимать, что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Пусть это и холм. Капитолийский. Очевидно же, что конгресс не отдаст ему эти 5,7 миллиарда долларов на редуты от нелегалов. Не для того демократы брали большинство в нижней палате, чтобы уступать даже в мелочах. Тем паче, что не такие это и мелочи. Мигранты всех мастей — это их потенциальный электорат. А до президентских выборов рукой подать. Потому и Трампу отступать некуда — позади Вашингтон. Надо дожимать сейчас. Его добровольный отказ от "шатдауна" без всякой сатисфакции будет приравнен к бегству от дуэли уже после полученной пощечины.
Режим же ЧП в обстоятельствах правительственного простоя — это всего лишь его президентское право на выбор оружия. Тут ведь еще следует учесть, что за три недели вынужденного аута чиновники уже сэкономили бюджету сумму, значительно покрывающую стоимость пограничного забора. Так что Трамп знает, что говорит, когда утверждает, что поставит стену "очень быстро". В общем, Чак Шумер. Да здравствует, Чак Норрис. В смысле, "Техасский рейнджер". Трамп, может, и не "крутой Уокер", но если у него появится Wall, то нарушителей тоже будут бить. И, возможно, ногами. А самое интересное, что даже демократам от этого станет легче. Ведь и у них появится стена, к которой они смогут и самого Трампа поставить.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik