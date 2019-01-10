Стенка на стенку. Трамп «отработал» демократов без лишних слов

Трамп, конечно, парень самоуверенный, но не наивный. А потому и послал своим оппонентам публичное приглашение, чтобы в итоге так же публично назвать дискуссии с ними "пустой тратой времени". Ему хватило одного вопроса, чтобы понять, что эти люди к его уроку не готовы.

Полюбовно не получилось. Дилемма товарища Саахова — "или я ее веду в ЗАГС, или она меня — к прокурору" — в трамповском исполнении может звучать теперь примерно так: "или я поставлю эту стенку, или к стенке поставят меня". Других вариантов уже нет. Да, наверное, и не было. И когда он в обращении к нации анонсировал встречу с лидерами демократов — спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и их предводителем в сенате Чаком Шумером — он вряд ли всерьез рассчитывал на то, что сумеет их переубедить. Он, конечно, парень самоуверенный, но не наивный.

Он потому и послал своим оппонентам публичное приглашение, чтобы в итоге так же публично послать их самих и назвать дискуссии с ними "пустой тратой времени". Хотя, словно учитель года, он накануне утверждал, что ему хватит 45 минут, чтобы вправить им мозги. Хватило одного вопроса, чтобы понять, что эти люди к его уроку не готовы. "Я спросил, если я быстро завершу шатдаун, вы утвердите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: "Нет". Я сказал: "До свидания", ничего больше не работает!", — написал хозяин Белого дома в Twitter.

И это оказался тот редкий случай, когда слова "неисправимого", как он его называет, "лгуна" признал правдивыми даже Чак Шумер. "Все так и произошло, получив отказ от спикера Пелоси, президент просто встал и ушел". Ну, а что он мог еще им сказать? Что "наша встреча была формальностью, которую мне просто надо было соблюсти"? Или "всем спасибо, все свободны, дальше я как-нибудь и без вас разберусь"? Но это и так понятно. Ведь ничего иного, кроме все-таки чрезвычайного положения, Трампу не остается. Если он на самом деле хочет победить в этой отдельно взятой схватке пока на дальних подступах к Овальному кабинету.

А он хочет. Поэтому должен понимать, что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Пусть это и холм. Капитолийский. Очевидно же, что конгресс не отдаст ему эти 5,7 миллиарда долларов на редуты от нелегалов. Не для того демократы брали большинство в нижней палате, чтобы уступать даже в мелочах. Тем паче, что не такие это и мелочи. Мигранты всех мастей — это их потенциальный электорат. А до президентских выборов рукой подать. Потому и Трампу отступать некуда — позади Вашингтон. Надо дожимать сейчас. Его добровольный отказ от "шатдауна" без всякой сатисфакции будет приравнен к бегству от дуэли уже после полученной пощечины.