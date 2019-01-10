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В США предложили ввести санкции за помощь Сирии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В конгрессе США представили новый законопроект, предусматривающий применение ряда дополнительных мер в связи с ситуацией в Сирии.
Так, в конгрессе вновь предлагают президенту США ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь сирийскому правительству».
В частности, как отмечается в документе, санкции могут коснуться тех, кто продаёт или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которая может значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории Сирии.
Также меры коснутся тех, кто продаёт или предоставляет летательные аппараты и их комплектующие, «используемые в военных целях в Сирии». Под санкциями имеется в виду блокировка имущества на территории США, запрет на получение американской визы и въезд в США.
При этом ограничительные меры могут быть отменены или приостановлены на период до 180 дней в случае, если правительство Сирии «освободит всех политических заключённых, а также предоставит открытый доступ международному сообществу для проведения расследований».
Власти также должны обеспечить возвращение сирийцев, которые были вынужденны покинуть свои дома из-за конфликта.
Кроме того, в проекте говорится, что правительство Сирии должно предпринять шаги для выполнения своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, а также добиться прогресса в вопросе подписания Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
В проекте также указывается, что в Министерстве финансов США проанализируют деятельность Центрального банка Сирии с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения, связанные с отмыванием денег в финансовой организации.
В случае подтверждения подозрений предлагается принять меры согласно 31 статье Свода законов США: ведение учёта и отчётности по определённым финансовым операциям; получение информации, касающейся определённых транзитных счетов; введение запрета или условий для открытия или ведения определённых корреспондентских или транзитных счетов.
Документ был внесён на рассмотрение 3 января.
9 января 2019 года, сенат США заблокировал законопроект по санкциям против России и Ирана за помощь правительству Сирии.
Представители Демократической партии заявили о том, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, которые не направлены на прекращение приостановки деятельности правительства США.
Таким образом, документ «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» поддержали 56 сенаторов из 100 (при необходимых 60).
RT на русском: последние новости
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Комментарии2
США , Ближний Восток , В мире , Демократическая партия США , Казначейство США , Сенат США , Сирия
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