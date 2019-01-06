Глава аппарата Пентагона ушел в отставку 

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку. Заявление Суини было опубликовано в субботу на сайте ведомства.
"После двух лет в Пентагоне я решил, что пришло время вернуться в частный сектор", — заявил он. Отмечается, что Суини занимал эту должность с января 2017 года.
В понедельник о своей отставке заявила пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт вслед за отставкой главы ведомства Джеймса Мэттиса. Обязанности главы Пентагона в настоящее время исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом США Дональдом Трампом.