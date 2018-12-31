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Трамп рассказал о своем героизме в Сирии 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в Twitter рассказал о результатах своей политики в Сирии.
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«Если бы кто-то другой, а не Дональд Трамп, сделал то, что я сделал в Сирии (…), он бы стал национальным героем, — написал он. — ИГ (организация "Исламское государство", запрещена в России) почти полностью повреждена, мы постепенно выводим свои войска, в то же время мы добиваем остатки ИГ».
Трамп также напомнил, что выступал за уход из Сирии во время предвыборной кампании. «Сейчас, когда я начал выводить войска, издания, публикующие фейковые новости, и провальные генералы, которые не могли сделать то, что требуется, до моего прихода, жалуются на меня и мою тактику, которые работают», — отметил лидер. «Я выступал против ВОЙН, КОТОРЫМ НЕТ КОНЦА», — добавил он.
Ранее 31 декабря сообщалось, что Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.
О выводе военных из страны, стало известно 29 декабря. Отмечалось, что 28 декабря не менее 50 военных покинули Сирию, отправившись в сторону Ирака на бронированных автомобилях.
19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позже он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.
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США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия
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