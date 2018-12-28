Трамп отказал в помощи Гондурасу

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, только забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван (с мигрантами), и они ничего не делают с этим. Мы прекратим помогать этим странам, которые использовали США в течение многих лет», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее в декабре СМИ в США сообщили об оскорбительных комментариях Трампа в адрес мигрантов из Афганистана, Гаити и Нигерии.

В правительственном докладе Соединенных Штатов сообщалось, что за 2018 год на границе с Мексикой погибли 260 человек при попытке нелегально попасть в США.