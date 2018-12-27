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Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Россиянин Виктор Бут, отбывающий в США наказание за контрабанду оружия, рассказал, что предоставленные американским судом адвокаты предлагали ему пойти на сделку и дать показания против российских властей. Об этом сообщает ТАСС.
«Они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления "зеленой карты"», — рассказал Бут в публичном телефонном разговоре.
Бутина готова признать свою вину
«Разговор шел о том, что я должен рассказать американским властям о коррупции Кремля, — продолжил Бут. — Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет?»
В том же разговоре Бут заявил, что не обсуждал с властями США возможность своего обмена на какого-либо американского гражданина, осужденного в России.
Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012 года приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.
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Комментарии47
США , Видео , В мире , Виктор Бут
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