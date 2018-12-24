Русская мафия завоёвывает Америку

США одной из наиболее острых проблем для общественной безопасности считают так называемую русскую мафию — криминальные банды, состоящие преимущественно из уроженцев постсоветского пространства. По некоторым данным, они сейчас стали в Америке влиятельнее других преступных сообществ и потеснили даже итальянские, ирландские, латиноамериканские мафиозные кланы.

Очередной удар

Суд в нью-йоркском Манхэттене приговорил российского криминального авторитета Раждена Шулаю к 45-ти годам тюремного заключения. Он обвинялся в вымогательстве, мошенничестве, похищениях людей и связи с преступным миром. Сообщение о решении суда появилось на сайте прокуратуры штата Нью-Йорк 19 декабря, но СМИ обратили внимание на это только спустя время. 41-летний Шулай был признан виновным в создании криминального сообщества, которое действовало в штатах Нью-Йорке, Нью-Джерси, Неваде и Пенсильвании. Помимо заключения Шулая должен будет выплатить штраф в размере $550 тыс., также у него конфисковано имущество общей стоимостью $2,1 млн Процесс шёл с июня, когда американские правоохранители предъявили обвинения Шулаю и ещё 32-м задержанным уроженцах бывших республик Советского Союза.

По версии следствия, банда занималась кражей денег с кредитных карт, организацией борделей, торговлей ворованными сигаретами, рэкетом. Также на счету преступников кража 4,5 тонн сладостей, которые бандиты намеревались продать. Задержание членов преступного сообщества летом было выдано за большой успех полиции и ФБР , а журналисты в очередной раз получили весомый довод написать про могущество русской мафии в США.

Зарождение русской мафии в США

Первые преступные группировки, организованные выходцами из СССР, появились в Америке в первой половине 1970-х годов, когда американское правительство открыло двери для политэмигрантов. Власти СССР решили воспользоваться этим и дали «зелёный свет» на выезд всем криминальным элементам, которые хотели покинуть страну — на родине их видеть не особо желали. Так, в США попал ранее трижды судимый «вор в законе» Евсей Агрон. Несмотря на то, что в СССР к тому моменту он был известен в соответствующих кругах, ему выдали «чистые» документы для отъезда, которые не вызвали подозрений у американских правоохранителей. Вскоре после прибытия в США Агрон обосновался в южной части Бруклина , где проживало много эмигрантов из СССР. Довольно быстро Агрон создал небольшую, но крайне свирепую банду, которая обложила данью всех окрестных торговцев. Несогласных платить бизнесменов бандиты просто убивали, поэтому никто не решался идти жаловаться в полицию.

Влияние сообщества Агрона в преступном мире Америки быстро росло, в начале 1980-х группировка насчитывала более 500 боевиков, которые теперь стали обкладывать данью даже проживающих на Брайтон-Бич юристов и врачей. Творить беспредел Агрону помогала поддержка итальянской мафии, которой советский «вор в законе» отчислял проценты с рэкета.

По некоторым данным, годовой доход банды составлял в те годы свыше $100 млн Но вскоре люди из ближайшего окружения авторитета решили заняться махинациями с бензином. Хитрую схему мошенничества и обкрадывания государства придумал Давид Богатин, которому за это стоя аплодировали представители всех пяти влиятельных «семей» итальянской мафии в Нью-Йорке. Агрон попытался войти в долю и наказать тех, кто проворачивал дела за его спиной, но в 1985 году был убит. Интересно, что в момент покушения рядом с Агроном не было его верного телохранителя Бориса Найфельда, известного в советских криминальных кругах в качестве квартирного вора. По мнению некоторых историков преступного мира, Агрона могли устранить люди из итальянской мафии, которые покровительствовали бензиновому бизнесу.

После смерти Агрона преступный клан возглавил советник бывшего босса Марат Балагула, а Найфельд стал его охранником. Балагула умело маневрировал между итальянскими «семьями» и умел подкупать полицию. При нём представления американцев о мафии сильно поменялись. Банда стала собирать дань практически со всех прибыльных сфер — будь то игровой бизнес или добыча нефти. Группировка наладила связи с преступниками на всех континентах и таким образом стала интернациональной. В русской мафии единственным конкурентом Балагулы был Владимир Резников , но его быстро устранили итальянцы, с которыми глава русской мафии делился доходами. Но вскоре и Балагула был арестован, когда согласился на афёру с пластиковыми карточками, которую ему предложил сотрудничавший с полицией мелкий жулик Бобби Фазано.

Занять место лидера русской мафии решил уже упоминавшийся охранник Борис Найфельд. Но под его руководством группировка потеряла позиции. Бензиновый бизнес полностью захватили итальянские «семьи» Гамбино и Дженовезе. Тогда Найфельд решил заняться продажей героина, но не смог создать надёжную сеть по реализации наркотиков на улицах. В итоге его потеснили с лидерских позиций братья Алексей и Владимир Зильберы и Борис Гольдберг. При них мафиозный клан вернул утраченные ранее позиции, но был вынужден вступить в войну со сторонниками Найфельда.

Криминальная война закончилась, когда главарём русской мафии в США стал «вор в законе» Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, прибывший в США в 1992 году. Но в 1995 году его посадили и вскоре экстрадировали на родину. А в США прибыли из бывших советских республик новые преступники. Единой русской мафии с того времени нет.

Современное состояние

По данным ФБР, сейчас в США действуют около шести тысяч группировок уроженцев из бывшего СССР, объединённых примерно в 200 синдикатов. Среди них особо выделяется «Армянская сила», более 70 членов которой власти арестовали в прошлом году, и так называемый «Братский круг», который состоит из людей разной национальности. Существование «Братского круга» как единой организации не доказано, но название используется часто в целом для описания русской мафии. В 2011 году тогдашний президент Соединённых Штатов Барак Обама назвал «Братский круг» одной из угроз нацбезопасности.

По различным сведениям, русская мафия занимается отмыванием преступных доходов, рэкетом, наркоторговлей, финансовыми махинациями и воровством с банковских счетов при помощи компьютерных технологий. Однако и усилия государства по борьбе с оргпреступностью дали о себе знать. Сегодня русская мафия, как и другие преступные сообщества, находятся в глубоком подполье. Лидеры и боевики кланов предпочитают лишний раз «не светиться» и внешне вести образ жизни добропорядочных граждан. По убеждению специалиста по международной организованной преступности из Оксфордского университета, доктора криминологии Федерико Варезе, группировки русской мафии сегодня действуют автономно. В то же время, у них существует общая казна, которой управляют 12 человек, собирающихся иногда в разных уголках мира.

«Это не бережно структурированные семьи по типу Коза Ностры. Это рыхлые структуры сетевого типа, но вовлекающие в себя множество людей из самых разных областей жизни», — считает автор книги «Русская мафия в Америке» Джеймс Финкенаур.

Членов русской мафии, как отмечают специалисты, отличают высокая дисциплина и отказ от излишнего насилия в пользу финансовых махинаций. Наибольшую проблему представляют сейчас в Америке латиноамериканские группировки вроде MS-13, в которой насчитывается до 60 тысяч членов, и банды, созданные афроамериканцами — в их рядах свыше 100 тысяч человек. Латиноамериканцы и афроамериканцы не боятся открывать стрельбу при встрече с полицейскими. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп постоянно говорит об угрозе MS-13 для общества.

Другое дело, что деятельность групп чернокожих и уроженцев Латинской Америки обычно сосредоточена в отдельных кварталах и не имеет большого влияния на общество в целом. А вот уроженцы СССР, как и итальянцы, показали себя как умелые организаторы, которые могут брать под контроль прибыльные сферы бизнеса. По разным оценкам, общий ежегодный доход итальянской и русской мафий в США может доходить до триллиона долларов. Такие суммы невозможно заработать без прикрытия властей, так что мафиози беспокоят власти ещё с точки зрения распространения коррупции в стране.

Впрочем, бывший глава русской мафии в США 70-летний Борис Найфельд, по сообщениям прессы, сегодня живёт на пособие в $750.

«Я всё потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу», — признавался журналистам Найфельд.

Он не жалеет о совершённом ранее, но говорит, что устал жить в США и хочет вернуться на родину.