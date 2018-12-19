Белый дом заявил о полном выводе американских войск из Сирии

В соответствии с указом Сирию должны в кратчайшие сроки покинуть около двух тысяч американских военнослужащих.

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.