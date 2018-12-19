Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном выводе войск из Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
В соответствии с указом Сирию должны в кратчайшие сроки покинуть около двух тысяч американских военнослужащих.
Пресс-служба Белого дома подтвердила, что Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.
Накануне Трамп заявил в Twitter о полном разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Он также написал, что разгром террористов был единственной целью пребывания американских военных в стране.