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СМИ: отец Бутиной потерял связь с дочерью после ее признательных показаний 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал "Известиям", что в последнее время не может связаться с дочерью.
Он рассказал, что не говорил со своей дочерью после судебного заседания, где она частично признала свою вину.
"Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление", — рассказал Бутин.
По его словам, отсутствие связи в американской тюрьме объясняют "техническими неполадками", однако он не верит тюремной администрации.
Также он добавил, что Бутина в данный момент находится в изоляторе.
Ранее сообщалось, что Бутина призналась в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.
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