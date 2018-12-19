СМИ: отец Бутиной потерял связь с дочерью после ее признательных показаний

Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал "Известиям" , что в последнее время не может связаться с дочерью.

Он рассказал, что не говорил со своей дочерью после судебного заседания, где она частично признала свою вину.

"Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление", — рассказал Бутин.

По его словам, отсутствие связи в американской тюрьме объясняют "техническими неполадками", однако он не верит тюремной администрации.

Также он добавил, что Бутина в данный момент находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что Бутина призналась в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.