Белый дом готовится к приостановке работы правительства США

Белый дом и конгресс продолжают споры о федеральном бюджете из-за проекта по строительству стены на границе с Мексикой . Чтобы добиться выделения необходимых для этого $5 млрд, Трамп готов пойти на остановку работы правительства. Если Трамп не добьется своего до Рождества, бюджет ему придется обсуждать уже с новым составом конгресса. Но с демократическим большинством в палате представителей его шансы на строительство стены будут еще более призрачными, чем сейчас.

Американское правительство уже в третий раз за год может приостановить свою деятельность из-за того, что конгрессмены не могут согласовать федеральный бюджет на будущий год. Как и в предыдущие разы, главным камнем преткновения становится статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп в последние дни работы нынешнего конгресса надеется получить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Однако демократы блокируют этот проект бюджета, соглашаясь выделить на стену лишь $1,3 млрд

«Президент Трамп должен понимать: нет голосов за стену, ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит стену ни в каком случае», — говорит лидер демократов в сенате Чак Шумер.

«Я с гордостью остановлю работу правительства ради безопасности границ, Чак», — ответил на это заявление Трамп.

Тогда Шумера поддержала его коллега из палаты представителей Нэнси Пелоси.

Судя по этим заявлениям, Трампу и демократической партии с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.

Поэтому Белый дом и ряд федеральных агентств уже приступили к заблаговременной подготовке для «шатдауна», то есть приостановки работы федерального правительства, пишет The Washington Times со ссылкой на источники в администрации.

Ряд экспертов издания считают, что частичная приостановка коснется агентств, которые управляют правоохранительными органами , внутренней безопасностью, жильем и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.

Сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год, который в США начался еще 1 октября, истекают 21 декабря.

Поэтому уже на следующий день американское правительство может прекратить свою работу.

Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране. Для действующего президента вопрос о стене на границе с Мексикой принципиален

«На кону стоит вопрос, останутся или нет Соединенные Штаты суверенной страной, сможем ли мы устанавливать и исполнять правила въезда на территорию собственной страны», — говорит в недавнем интервью телеканалу CBS советник главы Белого дома Стивен Миллер.

По его словам, перед демократами стоит выбор: «либо бороться за рабочий класс Америки, либо поддерживать нелегальную иммиграцию». Советник призвал обе партии объединиться и «создать законную систему иммиграции, а не беззаконный хаос».

Дмитрий Суслов. Несмотря на решимость администрации Трампа на шатдаун, последующие несколько дней — лучшая для него возможность добиться финансирования стены, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Трампу необходимо утвердить бюджет до Рождества, пока действует нынешний состав конгресса, поэтому американский президент может позволить себе на переговоры лишь несколько дней. После рождественских каникул в самом начале января следующего года соберется новый состав конгресса, где большинство в палате представителей будет принадлежать демократам.

«В этих условиях согласовать бюджет будет еще менее вероятно, потому что демократы просто начнут блокировать любые инициативы исходящие от Белого дома и его приоритеты еще более яростно. В первую очередь, конечно, по поводу стены», — отмечает эксперт.

По оценке Суслова, в этом случае закрытие правительства может продлиться действительно долго, до тех пор, пока не будет найден некий компромисс.

Однако каким будет этот компромисс представить сложно, потому что политическая система в США сегодня настолько поляризована, что обе партии предпочитают стоять до конца и апеллировать к своему коренному электорату, нежели идти на уступки, отмечает эксперт.

«Дальнейший выход из этого кризиса будет зависеть уже от того, на кого повесят вину за блэкаут и его последствия. Здесь обе стороны могут оказаться под угрозой, потому что, очевидно, что Дональд Трамп будет возлагать всю вину на демократов и говорить, что демократы блокируют работу правительства, а те, в свою очередь, будут говорить, что виноват Трамп, потому что выдвигает совершенно неприемлемые требования в своем проекте бюджета», — считает Суслов.