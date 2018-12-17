Реклама за рубли: США снова обвиняют Кремль во вмешательстве

«Поддерживали Трампа и республиканцев»

Издание The Washington Post сообщает о новом докладе о распространении российской пропаганды накануне президентских выборов 2016 года и называет его «самым глубоким анализом» возможного вмешательства Кремля.

Этот документ будет представлен перед Сенатом в течение ближайшей недели, а пока WP опубликовало некоторые выдержки из него. Сообщается, что этот доклад основан на информации, полученной из миллионов публикаций в социальных сетях и платформах Facebook, Twitter и Google

«Что можно утверждать наверняка, так это то, что публикации были направлены в поддержку Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа. Трамп упоминается в большинстве кампаний, направленных на консервативных и правых избирателей, в которых их убеждают отдать свой голос за него», — говорится в докладе.

Как утверждает The Washington Post , этот доклад демонстрирует «свежие доказательства» того, что русские агенты пытались помочь Трампу одержать победу. По информации издания, многие демократы и республиканцы уверены в том, что Москва повлияла на результат выборов в 2016 году, но некоторые из них продолжают сомневаться в российском вмешательстве.

Сообщается, что «русские тролли», стремясь повлиять на общественное мнение в Штатах, пытались привлечь внимание консерваторов к таким острым темам, как право на ношение оружия и большое количество мигрантов в стране.

В то же время прокремлевские агенты пытались подорвать веру левых в выборы и распространяли дезинформацию о голосовании, пытаясь помешать им пойти на избирательные участки.

Доклад подробно объясняет принцип использования YouTube и Instagram в пропагандистской кампании Кремле, а также утверждает, что «русские тролли» пользовались и менее популярными платформами, в том числе Google+, Tumblr и Pinterest, и почтовыми сервисами Yahoo , Hotmail и Gmail.

В документе досталось и руководству техкомпаний, чья «запоздалая и несогласованная реакция» поспособствовала развитию дезинформационной кампании.

Авторы доклада указывают на тот факт, что администрация социальных сетей не смогла вовремя поделиться имеющейся у них информацией со следователями, и призывают их в будущем предоставлять информацию «в более конструктивной» манере.

Например, Facebook поделился с Сенатом США публикациями с 81 страницы и 76 аккаунтов, которые заказывали политическую рекламу, но не предоставил посты из других аккаунтов, за которыми якобы стоит Агентство интернет-исследований [International Research Agency, IRA — российская «фабрика троллей»].

Twitter не смог помочь сторонним следователям собрать и проанализировать информацию из публичной ленты новостей, а Google, хоть и прислал ссылки на спорные YouTube-видео, не передал дополнительные данные по делу, способные помочь расследованию вмешательства.

Бездоказательная агрессия

Facebook, Google и Twitter впервые рассекретили данные о российском вмешательстве в прошлом году. Многие эксперты раскритиковали руководство этих компаний за промедление, из-за которых масштаб кампании увеличился в несколько раз. Кроме того, стратегия «троллей» с тех пор сильно поменялась, а потому пресечь их деятельность стало еще сложнее.

В докладе отдельным пунктом упоминается угроза со стороны социальных сетей, которые со временем теряют свою безобидную сущность.

«Социальные медиа превратились из платформ, на которых можно подавать коллективные жалобы и отслеживать гражданскую активность, в вычислительный инструмент социального контроля, который одинаково доступен и демократам, и диктаторам», — говорится в документе.

Вместе с тем американцы отмечают некую «небрежность» со стороны российских агентов, обнаружение которой помогло бы ограничить их деятельность ранее — в частности, упоминается покупка политических объявлений за рубли, а также телефонные номера РФ в графе «Контакты».

Кроме того, якобы использовались IP-адреса, базирующиеся в Санкт-Петербурге, где располагается «фабрика троллей».

Сообщается, что количество публикаций от кремлевских ботов росло пропорционально каждый год, но особенно выросло в первые шесть месяцев после дня выборов в ноябре 2016 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о «вмешательстве» России в выборы в США.

«Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь», — сообщил Песков.

Несмотря на выпуск все новых и новых докладов о российском вмешательстве, влияние Кремля на президентские выборы 2016 пока остается скорее гипотезой, нежели доказанной теоремой. Вопреки тому, что Москва продолжает отрицать любую причастность к политическим процессам в других странах мира, сообщения о «русских ботах» продолжают появляться в зарубежной прессе с пугающей частотой. Тем не менее ни одна из сторон пока не смогла завершить расследование и официально обвинить Россию в правонарушении.