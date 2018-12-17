Американцы посчитали Трампа лгуном

Согласно собранным данным, 62 процента американцев считают, что Трамп врет о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Для сравнения, в августе так думали 52 процента. 42 процента прошенных считают, что на нечестность лидера указывают показания его помощников. Год назад так думали 36 процентов. В то же время половина респондентов заявила, что расследование генпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Москвой заставило их усомниться в президенте.

В общей сложности свою поддержку лидеру высказали 43 процента опрошенных, отрицательно к его деятельности относятся 54 процента. Отдать за него голос в случае выдвижения на второй срок выразили желание 38 процентов. 52 заявили, что, вероятно, отдадут предпочтение выдвиженцу от демократов.

Опрос был проведен спустя месяц после промежуточных выборов в конгресс. 48 процентов избирателей заявили о желании видеть демократов определяющими политическую повестку страны. За лидерство республиканцев голоса отдали 21 процент опрошенных. 19 процентов пожелали, чтобы политическую повестку определял сам глава Белого дома.

«Дамба на Трампа еще не прорвалась, но это исследование показало, что в ней уже есть трещины», — сказал один из организаторов опроса Питер Харт.

По его словам, это не было голосованием о недоверии президенту.

«Хуже, это голосование о потере доверия вообще», — добавил он.

Всего в опросе приняли участие 900 человек в период с 6 по 12 декабря.

6 декабря президент США назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией. По информации Rasmussen Reports, 49 процентов избирателей на данный момент одобряют работу Трампа. В то же время 50 процентов высказываются о ней негативно. Трамп заявил, что без «фальшивой российской охоты на ведьм, со всем, чего администрация достигла за два года», рейтинг одобрения его действий будет 75 процентов, а не 50.

Роберт Мюллер с 2017 года расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.