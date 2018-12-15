Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

"Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей", — говорится в материале.

CSBA отмечает, что после распада СССР американский флот стал сознательно сокращать свои боевые возможности. Так, в авианосных группах были сняты с вооружения истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Их заменили на истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet от корпорации McDonnell Douglas. Эти изменения негативно сказались на дальности полета военной техники, и сегодня ее просто недостаточно, чтобы победить в сражении с китайскими или российскими вооруженными силами.

"К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль. В то же время Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большой дальности и другие вооружения, которые несут угрозу авианосцу и его самолетам", — пишет The National Interest.

Американским авианосным группам не хватает "радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации" для проведения операций, способных нанести поражение великим державам, резюмирует автор статьи.